Thời hoàng kim đã tới, 3 con giáp này từ nay 17/9/2022 vươn lên từ đống tro tàn, mọi nguy nan đều được hóa giải, như PHƯỢNG HOÀNG trên chín tầng mây

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 04:30

Từ nay 17/9/2022, 3 con giáp này tay trái cầm vàng tay phải cầm bạc tiến thẳng vào hào môn.

Tuổi Thân

Tình duyên: Tuổi Thân từ nay 17/9/2022 luôn có những lời nói dối ngụy biện cho mình khi động đến chuyện tình cảm.

Công việc: Trong công việc hãy tỉnh táo vì không phải lúc nào bạn làm chuyện gì cũng đúng đắn đâu.

Tài chính: Tình hình tài chính của tuổi Thân thăng hoa nhờ có Thiên Tài.

Cẩn trọng: Tử vi ngày mới cho hay, bạn nên cẩn thận về vấn đề tiền bạc.

Con số may mắn: 6, 8
Màu sắc may mắn: Xanh dương
Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dần
Giờ tốt: 14h

Thời hoàng kim đã tới, 3 con giáp này từ nay 17/9/2022 vươn lên từ đống tro tàn, mọi nguy nan đều được hóa giải, như PHƯỢNG HOÀNG trên chín tầng mây - Ảnh 1

Tuổi Thân từ nay 17/9/2022 luôn có những lời nói dối ngụy biện cho mình khi động đến chuyện tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ nay 17/9/2022 tuổi Thìn được mọi người yêu mến và tin tưởng. Tuy nhiên, chính con giáp này lại thấy thiếu tin tưởng vào bản thân, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình.

Nếu muốn đưa ra sự lựa chọn chính xác, con giáp này nên xác định cho rõ điểm mạnh của mình cũng như điều mà mình mong muốn là gì. Ngoài ra, cũng đừng ngại xin ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Vợ chồng thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia chính là người đem lại động lực để bản mệnh cố gắng hơn mỗi ngày.

Thời hoàng kim đã tới, 3 con giáp này từ nay 17/9/2022 vươn lên từ đống tro tàn, mọi nguy nan đều được hóa giải, như PHƯỢNG HOÀNG trên chín tầng mây - Ảnh 2

Từ nay 17/9/2022 tuổi Thìn được mọi người yêu mến và tin tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân Từ nay 17/9/2022 diễn ra tốt đẹp. Người tuổi này an tâm thể hiện hết năng lực của mình mà không sợ không được cấp trên trọng dụng. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Con giáp này có nguồn thu nhập dư dả, dồi dào nhờ sự nhạy bén và linh hoạt trong kinh doanh. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không tốt. Cả hai quen nhau nhưng lại thiếu đi hương vị ngọt ngào của tình yêu và không thấu hiểu nhau. 

Thời hoàng kim đã tới, 3 con giáp này từ nay 17/9/2022 vươn lên từ đống tro tàn, mọi nguy nan đều được hóa giải, như PHƯỢNG HOÀNG trên chín tầng mây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 17/9 tử vi 17/9/2022 tử vi thứ 7 tử vi hôm nay 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 31 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 36 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng