Thời hoàng kim đã tới, 3 con giáp này từ nay 17/9/2022 vươn lên từ đống tro tàn, mọi nguy nan đều được hóa giải, như PHƯỢNG HOÀNG trên chín tầng mây

Công việc: Trong công việc hãy tỉnh táo vì không phải lúc nào bạn làm chuyện gì cũng đúng đắn đâu.

Tình duyên: Tuổi Thân từ nay 17/9/2022 luôn có những lời nói dối ngụy biện cho mình khi động đến chuyện tình cảm.

Cẩn trọng: Tử vi ngày mới cho hay, bạn nên cẩn thận về vấn đề tiền bạc.

Tài chính: Tình hình tài chính của tuổi Thân thăng hoa nhờ có Thiên Tài.

Con số may mắn: 6, 8

Màu sắc may mắn: Xanh dương

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dần

Giờ tốt: 14h

Tuổi Thân từ nay 17/9/2022 luôn có những lời nói dối ngụy biện cho mình khi động đến chuyện tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ nay 17/9/2022 tuổi Thìn được mọi người yêu mến và tin tưởng. Tuy nhiên, chính con giáp này lại thấy thiếu tin tưởng vào bản thân, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình.

Nếu muốn đưa ra sự lựa chọn chính xác, con giáp này nên xác định cho rõ điểm mạnh của mình cũng như điều mà mình mong muốn là gì. Ngoài ra, cũng đừng ngại xin ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Vợ chồng thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia chính là người đem lại động lực để bản mệnh cố gắng hơn mỗi ngày.

Từ nay 17/9/2022 tuổi Thìn được mọi người yêu mến và tin tưởng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân Từ nay 17/9/2022 diễn ra tốt đẹp. Người tuổi này an tâm thể hiện hết năng lực của mình mà không sợ không được cấp trên trọng dụng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Con giáp này có nguồn thu nhập dư dả, dồi dào nhờ sự nhạy bén và linh hoạt trong kinh doanh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không tốt. Cả hai quen nhau nhưng lại thiếu đi hương vị ngọt ngào của tình yêu và không thấu hiểu nhau.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.