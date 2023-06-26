Thời hoàng kim đã tới: 3 con giáp vạn sự hanh thông, được Thần Phật độ mạng, làm gì cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 26/06/2023 17:33

Chúc mừng 3 con giáp sau có được vận trình tốt trong tháng 6/2023, công việc hanh thông, tài lộc vượng phát.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 27/6/2023 hôm nay, tuổi Dần đón ngày mới với sự thoải mái, vô tư và một tinh thần phấn chấn. Nhờ vậy bản mệnh có thể giải quyết công việc một cách sáng suốt, hiệu suất được nâng cao khá rõ.

Con giáp này trở nên mạnh dạn hơn trong các quyết định quan trọng và sự nỗ lực của bản mệnh cũng được đánh giá cao. Tâm trạng vô cùng tốt và điều này chính là động lực giúp tuổi Dần hoàn thành các nhiệm vụ được giao dù có gặp phải khó khăn, thử thách nào.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm lại có chút ảm đạm. Khi cảm xúc của bản mệnh nồng nhiệt hơn thì đối phương lại có vẻ trùng xuống và không mấy quan tâm đến tình yêu của hai người. Tuổi Dần có thể chủ động trò chuyện với đối phương nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Thời hoàng kim đã tới: 3 con giáp vạn sự hanh thông, được Thần Phật độ mạng, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 27/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi tận dụng tốt cơ hội cấp trên giao phó.  

Công việc: Người tuổi Mùi có tố chất của người lãnh đạo, làm việc tận dụng cơ hội phát triển đi lên. 

Tình cảm: Tình cảm của bạn đã được nhiều người biết đến, cả hai thường có những khoảnh khắc.  

Tài lộc: Về mặt tài chính, đặt mục tiêu rõ ràng, nhưng chưa biết cách quản lí hiệu quả. 

Sức khoẻ: Luôn cố gắng hoàn thành những bài tập khó, giúp cơ thể có vóc dáng đẹp. 

Thời hoàng kim đã tới: 3 con giáp vạn sự hanh thông, được Thần Phật độ mạng, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi nói rằng bước qua ngày mới, tuổi Tuất có Thiên Tài chiếu mệnh. Thu nhập của bản mệnh tăng lên. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần chú ý đến việc tiêu xài hợp lý.

Tuổi Tuất nên quan tâm tới các mối quan hệ hợp tác, đầu tư với thái độ tích cực, chủ động. Khi thực hiện các dự án, bản mệnh kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các khâu, đảm bảo tính khả thi cũng như đề ra các phương án đề phòng cho những tình huống phát sinh để khi thực hiện không rơi vào thế bị động, lúng túng, khó xử.

Về chuyện tình cảm, tuổi Tuất có thể đón nhận nhiều tin vui trong gia đình. Người độc thân có may mắn trong tình duyên. Bản mệnh chịu mở lòng biết đâu có thể bắt đầu một mối quan hệ mới.

Thời hoàng kim đã tới: 3 con giáp vạn sự hanh thông, được Thần Phật độ mạng, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay