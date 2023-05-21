Thời hoàng kim đã đến: 3 con giáp GIÀU CÓ BẦN BẬT, không cần lo lắng vì chật vật tài chính, trúng số đổi vận đúng 3 ngày cuối tháng 5/2023

Người tuổi Ngọ do đụng độ Tương Hại cục nên đường công danh sự nghiệp không được thuận lợi cho lắm, bản mệnh cần chú ý hơn. Ngày này bản mệnh có thể xao nhãng, kém tập trung vào việc đang làm nên dễ gây sai sót, ảnh hưởng tới đường tiến thân sau này. Vận khí bất ổn nên cũng không thích hợp cho các hoạt động cầu tài hay đầu tư mạo hiểm. Nếu đã có sẵn kế hoạch, bạn tốt nhất nên dời sang một ngày vượng vận khác để tránh những rủi ro không đáng có gây thất thoát tiền bạc.

Nếu không sớm chấn chỉnh bản thân, đó sẽ là cơ hội để những kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, bôi nhọ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và vị trí hiện tại của con giáp này. Để có thể đi tới như ngày hôm nay, bạn đã phải rất vất vả và trả giá không ít, vậy nên đừng để công sức đổ bể.

Dưới tác động của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi rất dễ phạm phải những lỗi sai không đáng có. Bạn cần thay đổi thái độ làm việc cẩu thả, chủ quan của mình, dù là trong những công việc quen thuộc cũng không được phép lơ là. Trên phương diện làm ăn kinh doanh, bản mệnh nên cố gắng bằng chính sức của mình, tránh nghĩ đến việc đi đường tắt hoặc hãm hại người khác. Nếu bạn làm giàu không chính đáng thì rất dễ vướng vào vòng lao lý, chưa chắc dùng tiền đã giải quyết xong.



Thổ vượng cũng khuyên bản mệnh nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu bạn đã cao tuổi. Đồng thời, bạn cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, chớ thức khuya dậy sớm, ăn đồ dầu mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đường tài lộc của tuổi Thân hanh thông, công việc thuận lợi. Con giáp này có thể sẽ được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn, hợp tác với những khách hàng tiềm năng, lại có uy tín lâu năm nên thu về một khoản không nhỏ. Công việc của người làm công ăn lương cũng đang tiến triển khá ổn, do con giáp này luôn không ngừng nỗ lực vươn lên, thêm ý chí mạnh mẽ nên thường giành ưu thế trong các cuộc cạnh tranh. Cấp trên tỏ rõ sự hài lòng với sự cống hiến của bản mệnh.

Vận trình tình cảm khá suôn sẻ, con giáp này dù luôn bận rộn với sự nghiệp cá nhân nhưng vẫn luôn biết cân bằng cuộc sống, quan tâm đến nửa kia. Cách hành xử khéo léo của bản mệnh là chìa khóa giúp mối quan hệ đôi bên kéo dài bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm