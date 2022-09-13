Thời gian từ ngày 14/9 đến 25/9, 3 con giáp lúc nào ví tiền cũng căng chặt, phúc - lộc - thọ đủ đầy, một tay ôm hết vận may của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 08:34

Dưới đây sẽ là 3 con giáp may mắn này được Thái Tuế soi đường, công danh sự nghiệp hanh thông thuận lợi trong thời gian từ ngày 14/9 đến 25/9.

Tuổi Thân

Thời gian từ ngày 14/9 đến 25/9, công việc của tuổi Thân sẽ muôn phần như ý, tài chính bùng nổ. Những số tiền mà tuổi Thân đầu tư cho dự án của mình sẽ đổ lãi về liên tục giúp tuổi thân thanh toán được những khoản nợ cũ.

Đường tình duyên của tuổi Thân cũng vô cùng rực rỡ. Người tuổi Thân còn độc thân sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Còn ai đã có đôi lứa thì tình cảm sẽ ngày càng thăng hoa, mặn nồng. Những người đã có gia đình thì vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, nghe lời.

Thời gian từ ngày 14/9 đến 25/9, 3 con giáp lúc nào ví tiền cũng căng chặt, phúc - lộc - thọ đủ đầy, một tay ôm hết vận may của thiên hạ - Ảnh 1
Thời gian từ ngày 14/9 đến 25/9, công việc của tuổi Thân sẽ muôn phần như ý, tài chính bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi có nói, sang thời gian từ ngày 14/9 đến 25/9, tuổi Dậu chính là con giáp may mắn nhất vũ trụ. Ai khốn đốn mặc ai, tuổi Dậu vẫn vô cùng giàu sang, sung túc. Những khó khăn mà tuổi Dậu gặp phải sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa nhất.

Trong thời gian trước, tuổi Dậu không còn phải chịu cảnh nợ nần, thiếu thốn nữa mà thay vào đó sẽ nhận được vô vàn tin vui. Con giáp này cũng sẽ có một chuyện tình đẹp như mơ, người ấy còn giúp đỡ trong công việc nên cả hai vô cùng hợp ý. 

Thời gian từ ngày 14/9 đến 25/9, 3 con giáp lúc nào ví tiền cũng căng chặt, phúc - lộc - thọ đủ đầy, một tay ôm hết vận may của thiên hạ - Ảnh 2
Tử vi có nói, sang thời gian từ ngày 14/9 đến 25/9, tuổi Dậu chính là con giáp may mắn nhất vũ trụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp thông minh, chăm chỉ nên khi được giao công việc mới. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành. Vì sự cần cù này mà tuổi Tuất được cấp trên trọng dụng, nhờ đó có nhiều thay đổi tích cực trong công việc.

Thời gian từ ngày 14/9 đến 25/9, tài lộc của tuổi Tuất dễ dàng gặt hái được rất nhiều hợp đồng lớn, kiếm được một khoản tiền to lớn, thoải mái tiêu pha. Nếu tuổi Tuất biết cách nỗ lực hết mình thì đây chính là giai đoạn tốt để bạn phát huy hết tài năng của mình, được cấp trên quý mến cất nhắc.

Thời gian từ ngày 14/9 đến 25/9, 3 con giáp lúc nào ví tiền cũng căng chặt, phúc - lộc - thọ đủ đầy, một tay ôm hết vận may của thiên hạ - Ảnh 3
Thời gian từ ngày 14/9 đến 25/9, tài lộc của tuổi Tuất dễ dàng gặt hái được rất nhiều hợp đồng lớn, kiếm được một khoản tiền to lớn, thoải mái tiêu pha - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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