Thời gian từ ngày 14/8 đến 25/8, Thần Tài trao vé vàng cho 3 con giáp, gặt vận may - thu lộc trời, tiền bạc không thiếu, giàu sang chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 02:28

Những con giáp có tên trong danh sách dưới đây sẽ phát tài cực đỉnh, tài vận khởi sắc, tiền bạc đầy túi trong thời gian từ ngày 14/8 đến 25/8.

Tuổi Sửu

Vận trình từ ngày 14/8 đến 25/8 của người tuổi Sửu thăng tiến ầm ầm. Chủ chốt là về mặt sự nghiệp, nhất là người đang làm ăn kinh doanh hoặc làm về ngân hàng, tài chính,… tài lộc thăng hoa rực rỡ, trên cung mệnh cũng xuất hiện rất nhiều cơ hội sinh sôi tiền bạc hoặc đem tới những cơ duyên về lộc vận. 

Công việc của người tuổi Sửu có thể vấp phải một số khó khăn nhưng con giáp này có khả năng tự khống chế và nhận được sự hỗ trợ của nhiều tinh tú. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu tốt đẹp trên mọi phương diện. Từ mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác cũng thân thiết và hữu hảo hơn, cho đến nhân duyên với người khác giới. Trong thời gian tới, nữ giới tuổi Sửu sẽ được ưu ái hơn khi trở nên hấp dẫn trong mắt người khác giới.

Thời gian từ ngày 14/8 đến 25/8, Thần Tài trao vé vàng cho 3 con giáp, gặt vận may - thu lộc trời, tiền bạc không thiếu, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 1
Vận trình từ ngày 14/8 đến 25/8 của người tuổi Sửu thăng tiến ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ ngày 14/8 đến 25/8, người tuổi Hợi khá thuận lợi. Mặc dù khối lượng công việc khá nhiều làm con giáp tuổi Hợi lúc nào cũng trong tình trạng tất bật, bận rộn từ sáng tới tối, do việc gì cũng cần gấp rút hoàn thành. Tuy nhiên, bù lại mặt tài lộc vô cùng lý tưởng, cả chính tài và hoạnh tài đều có nhiều cát tinh soi chiếu nên thu về lợi nhuận không nhỏ.

Theo đó, tuổi Hợi vượng lên nên có thể tiến hành việc lớn, thúc đẩy nhân duyên tốt đẹp, công việc cũng thuận lợi hơn. Vận đào hoa của người độc thân vượng phát, tình cảm có sự tiến triển vượt bậc. Nếu bạn đã có người thầm thương trộm nhớ thì nên chọn thời điểm thích hợp để thổ lộ tình cảm với người đó, tỷ lệ thành công khá cao. Giữa các cặp vợ chồng sẽ trải qua nhiều cung bậc tình cảm thú vị, có yêu thương thì cũng có giận hờn, đấy đều là dịp để cả hai có cơ hội trải nghiệm, thêm hiểu và yêu nhau hơn.

Thời gian từ ngày 14/8 đến 25/8, Thần Tài trao vé vàng cho 3 con giáp, gặt vận may - thu lộc trời, tiền bạc không thiếu, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 2
Từ ngày 14/8 đến 25/8, người tuổi Hợi khá thuận lợi. Mặc dù khối lượng công việc khá nhiều làm con giáp tuổi Hợi lúc nào cũng trong tình trạng tất bật, bận rộn từ sáng tới tối, do việc gì cũng cần gấp rút hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đón chào thời gian từ ngày 14/8 đến 25/8 vô cùng thuận lợi. Vận trình hanh thông, cát vận tương trợ, xuất hiện nhiều cơ hội tốt nên bản mệnh cần chủ động nắm bắt kẻo tuột mất cơ hội tốt. Công việc của tuổi Thân được cải thiện đáng kể, trong khi giải quyết vấn đề đều nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng hay đối tác. Khó khăn dần được giải quyết triệt để, việc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch.

Người tuổi Thân không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiêu sài nữa. Bản mệnh cứ yên tâm hưởng thụ, đây chính là bù đắp xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua. Về phần sức khỏe và tình cảm đều không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Tình cảm phát triển tốt ví như “nấm mọc sau mưa”, đôi lứa tâm đầu ý hợp, vợ chồng son sắc yêu thương nhau. 

Thời gian từ ngày 14/8 đến 25/8, Thần Tài trao vé vàng cho 3 con giáp, gặt vận may - thu lộc trời, tiền bạc không thiếu, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 3
Người tuổi Thân đón chào thời gian từ ngày 14/8 đến 25/8 vô cùng thuận lợi. Vận trình hanh thông, cát vận tương trợ, xuất hiện nhiều cơ hội tốt nên bản mệnh cần chủ động nắm bắt kẻo tuột mất cơ hội tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Những con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt đúng 16h chiều mai (9/8), một mình độc chiếm thần tài, ôm trọn rương vàng về nhà

Những con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt đúng 16h chiều mai (9/8), một mình độc chiếm thần tài, ôm trọn rương vàng về nhà

Theo tử vi, đúng 16h ngày mai 9/8, đây là 3 con giáp sẽ vô cùng may mắn, cứ ra đường là thấy tiền khiến thiên hạ ghen tị.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 7 tử vi ngày 13/8 tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 39 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 41 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026