Thời gian từ ngày 10/9 đến 25/9, 3 con giáp đào trúng hủ vàng, chạm túi tiền Thần Tài, phúc lộc tề tựu, ngập tràn niềm vui

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 07:45

Cùng xem thời gian từ ngày 10/9 đến 25/9, con giáp nào sẽ gặp may mắn tột đỉnh, tiền đầy túi, tình đầy tim?

Tuổi Dậu

Theo tử vi học, từ ngày 10/9 đến 25/9, người tuổi Dậu có cát tinh "Thiên Giải" nhập mệnh, tăng thêm may mắn. Cùng với sự thông minh và năng lực vốn có, con giáp này có thể dễ dàng đạt được thành công hơn.

Người tuổi Dậu sẽ tạm biệt vận xui của chính mình, không chỉ công việc thuận lợi mà ngay trong cuộc sống cũng sẽ giải quyết được những việc không vui trước đây. Mọi việc đều sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp, cả công việc và cuộc sống đều viên mãn.

Thời gian từ ngày 10/9 đến 25/9, 3 con giáp đào trúng hủ vàng, chạm túi tiền Thần Tài, phúc lộc tề tựu, ngập tràn niềm vui - Ảnh 1
Theo tử vi học, từ ngày 10/9 đến 25/9, người tuổi Dậu có cát tinh "Thiên Giải" nhập mệnh, tăng thêm may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ ngày 10/9 đến 25/9, người tuổi Hợi cũng sẽ chào đón vận may "quan ấn tương sinh". Trong công việc sẽ đặc biệt thuận lợi, suôn sẻ, có thể được thăng chức, tăng lương. Trên thương trường, tuổi Hợi sẽ kí kết được đơn hàng như ý, kinh doanh phát đạt.

Con giáp này có thể thuận lợi bỏ đi vận xui, nghênh đón vận may tới. Chỉ cần bản thân có thể nắm bắt tốt cơ hội và tận dụng nó, người kinh doanh có thể nắm chắc phần thắng, tiền tài rộng mở.

Thời gian từ ngày 10/9 đến 25/9, 3 con giáp đào trúng hủ vàng, chạm túi tiền Thần Tài, phúc lộc tề tựu, ngập tràn niềm vui - Ảnh 2
Từ ngày 10/9 đến 25/9, người tuổi Hợi cũng sẽ chào đón vận may "quan ấn tương sinh". Trong công việc sẽ đặc biệt thuận lợi, suôn sẻ, có thể được thăng chức, tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có sự kiên trì, nhẫn nại, không chấp nhận thất bại, gặp phải chuyện gì cũng sẽ thẳng thắn đối mặt, hơn thế còn nhanh chóng đưa ra được phương án giải quyết nó. Vì vậy, từ ngày 10/9 đến 25/9, chỉ cần bản thân tuổi Mùi có đủ dũng cảm, tích cực lạc quan, thì sẽ có thể thành công thoát khỏi đáy vực, chào đón vận may mới.

Nhờ có sao may mắn chiếu mệnh, người tuổi Mùi không chỉ có thể xua đi vận xui mà còn có được những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp và tài vận, giúp họ làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, thu nhập cũng sẽ tăng lên, mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt đẹp như bản thân mong đợi.

Thời gian từ ngày 10/9 đến 25/9, 3 con giáp đào trúng hủ vàng, chạm túi tiền Thần Tài, phúc lộc tề tựu, ngập tràn niềm vui - Ảnh 3
Từ ngày 10/9 đến 25/9, chỉ cần bản thân tuổi Mùi có đủ dũng cảm, tích cực lạc quan, thì sẽ có thể thành công thoát khỏi đáy vực, chào đón vận may mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Trong tử vi học có nói, sang thứ Ba 30/8/2022 sẽ ghi dấu ấn đặc biệt với 3 con giáp này, theo đó là họ sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, hôn nhân đến tài vận.

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