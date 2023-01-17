Thời gian đầu năm 2023: Những con con giáp may mắn này ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tiền tài không thiếu, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 17/01/2023 18:17

Đầu năm 2023 này, những con giáp dưới đây cầu tài đắc tài, cầu tình duyên có tình duyên làm gì cũng viên mãn.

Tuổi Dần

Xem tử vi 12 con giáp, đầu năm 2023 này, những người tuổi Dần có một tuần làm việc thuận lợi cũng là nhờ thái độ tích cực, nên công việc, tài lộc của bạn sẽ có những đột phá đáng nể khiến ai cũng ghen tỵ. Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Dần sẽ gặt hái được rất nhiều ngưỡng mộ của người xung quanh. Tuy nhiên, nếu như bạn đã có một nửa thì nên thận trọng kẻo gây hiểm lầm cho người ta nhé. Trong tử vi tháng mới này cho thấy tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn.

Trong thời gian này, tuổi Dần cũng nên mở rộng làm ăn kinh doanh nhờ. Bạn hoàn toàn có thể dựa vào các mối quan hệ trước đó để tạo dựng cơ đồ sự nghiêp riêng cho mình, khiến ai cũng phải ghen tỵ với thành công của bạn.

Thời gian đầu năm 2023: Những con con giáp may mắn này ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tiền tài không thiếu, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, đầu năm 2023 này, những người tuổi Tuất có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Trong thời gian này đo dược Thần Tài ưu ái, những người tuổi Tuất sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Tuất sẽ có nhưng giây phút vô cùng lãng mạn và ngọt ngào bên người thương của mình. Đặc biệt với những người độc thân bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình giúp cuộc sống ngày một vui vẻ hơn. Với những người có gia đình thì càng thêm gắn bó viên mãn hanh phúc bên nhau.

Thời gian đầu năm 2023: Những con con giáp may mắn này ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tiền tài không thiếu, sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, đầu năm 2023 này, Thân sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn. Trong con đường công danh sự nghiệp tuổi Thân sẽ tiến triển thuận lợi, suôn sẻ làm gì cũng thuận lợi.

Đặc biệt với những người tuổi Thân đang là người làm ăn kinh doanh có thể ký kết được một vài hợp đồng béo bở mang lại thu nhập đáng mơ ước. Trên con đường chuyện tình cảm tuổi Thân cũng nhờ đó mà tốt đẹp hơn rất nhiều. Vợ chồng hiểu nhau, bạn lại luôn nhận được tình yêu thương và sự tự hào từ người bạn đời của mình.

Thời gian đầu năm 2023: Những con con giáp may mắn này ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tiền tài không thiếu, sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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