Thời gian cuối cùng của năm Nhâm Dần, 3 con giáp bốc trúng lá số tài lộc, ngồi mát ăn bát vàng, tăng lương thăng chức, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 17:27

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này tài chính phát huy, năng lực bộc lộ, tăng lương thăng chức, giàu lên thấy rõ nhờ có Quý Nhân vẫy gọi, Tinh Tài đón mừng vào thời gian cuối cùng của năm Nhâm Dần.

Tuổi Sửu

Thời gian cuối cùng của năm Nhâm Dần, nhật vận của người tuổi Sửu nhiều khả năng sẽ gặp được quý nhân. Với năng lượng làm việc tràn trề, tinh thần phấn chấn, hồ hởi nên công việc của bạn khá dễ đạt được thành công, phát huy được năng lực của bản thân. Thêm vào đó, vận ngoại giao của bạn khá tốt nên nhiều khả năng bạn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp và cấp trên.

Cho nên những vị trí công việc tốt có thể bạn sẽ đạt được và đây cũng là khởi nguồn tốt để cải thiện nguồn tài lộc của mình. Hơn nữa, thời gian này, tài chính của tuổi Sửu sẽ được cải thiện rõ rệt. Từ khoảng thời gian này trở đi, tài lộc và may mắn đến không ngừng, giúp tuổi Sửu có những hướng đi mới trong công việc và đạt được thành công ngoài mong muốn.

Thời gian cuối cùng của năm Nhâm Dần, 3 con giáp bốc trúng lá số tài lộc, ngồi mát ăn bát vàng, tăng lương thăng chức, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 1
Thời gian cuối cùng của năm Nhâm Dần, nhật vận của người tuổi Sửu nhiều khả năng sẽ gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thời gian cuối năm cực tốt với người cầm tinh con rồng, mọi việc đến với con giáp này đều vô cùng hanh thông, tiền bạc dư dả, cuộc sống đủ đầy. Đồng thời, sự nghiệp của người tuổi Thìn trong thời gian tới cũng tương đối suôn sẻ.

Nhưng cũng lưu ý rằng bản mệnh có thể sẽ gặp một vài bất trắc nho nhỏ trong công việc nhưng không đáng kể vì tài vận của con giáp này khá tốt, được quý nhân phù trợ. Cho nên, chỉ cần tuổi Thìn biết phấn đấu, nỗ lực hết mình trong công việc thì sẽ được cấp trên nhìn nhận, lương thưởng xứng đáng, không phải lo nghĩ nhiều về tài chính.

Thời gian cuối cùng của năm Nhâm Dần, 3 con giáp bốc trúng lá số tài lộc, ngồi mát ăn bát vàng, tăng lương thăng chức, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 2
Thời gian cuối năm cực tốt với người cầm tinh con rồng, mọi việc đến với con giáp này đều vô cùng hanh thông, tiền bạc dư dả, cuộc sống đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Khoảng thời gian trước đây, tuổi Mùi đã phải trải qua không ít khó khăn, vất vả, nhưng họ luôn quyết tâm hướng đến mục tiêu sống của mình nên bằng lòng đ.ánh đổi, thậm chí là hy sinh, dù không được gì nhưng họ cũng không hối hận vì biết rằng mình đã làm hết sức.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi là con giáp được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn. Cụ thể, thời gian cuối cùng của năm Nhâm Dần, cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Có thể tuổi Mùi sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị. Bên cạnh đó, họ cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, tiền bạc cũng đầy đủ để sống an nhàn.

Thời gian cuối cùng của năm Nhâm Dần, 3 con giáp bốc trúng lá số tài lộc, ngồi mát ăn bát vàng, tăng lương thăng chức, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi là con giáp được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn. Cụ thể, thời gian cuối cùng của năm Nhâm Dần, cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 4/11 - 11/11 âm lịch: Thần Tài tặng lộc, 3 con giáp kiếm tiền bộn túi, vạn sự hanh thông, quý nhân hết lòng nâng đỡ

Từ ngày 4/11 - 11/11 âm lịch: Thần Tài tặng lộc, 3 con giáp kiếm tiền bộn túi, vạn sự hanh thông, quý nhân hết lòng nâng đỡ

Bước sang thời gian từ 4/11 - 11/11 âm lịch, những con giáp này có cơ hội gặp gỡ quý nhân, bội thu tài lộc, sự nghiệp nhờ đó mà thăng hoa rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối năm 2022 tử vi cuối năm Nhâm Dần tử vi ngày 29/11 của 12 con giáp tử vi ngày 29/11/2022 tử vi hôm nay con giap may man tu vi ngay moi tu vi hang ngay xem tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông