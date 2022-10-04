Thời gian cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài, mở công tắc may mắn. kích hoạt năng lực kiếm tiền, hầu bao căng chặt

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 16:59

Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sau đây phát tài, sẽ có cơ hội làm giàu, còn chần chừ gì mà không nắm bắt.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp nói rằng, người tuổi Thìn cũng sẽ kiếm được 1 khoản kha khá trong thời gian cận kề Rằm tháng 9 âm lịch. Thời điểm này, quá trình hợp tác làm ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cả bạn và đối tác đều đi tới thống nhất chung nên việc kiếm tiền cũng trôi chảy hơn nhiều. Bên cạnh, nhiều cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ khiến tiền bạc của bạn cứ hết rồi lại có, nhiều nguồn thu nhập của bạn cùng tăng tiến rất nhanh, đặc biệt là với những ai làm nghề buôn bán, kinh doanh.

Con giáp này hiểu thế mạnh của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, bất chấp những khó khăn trước mắt. Nhiều khả năng, người làm đầu tư, kinh doanh sẽ kiếm được món lợi lớn do có người chỉ đường dẫn lối, khiến số dư trong tài khoản của bạn cũng tăng lên nhanh chóng. Nhưng nhớ là đừng vội vàng tham lam vì cái lợi trước mắt mà bị lừa, biết đủ để dừng lại đúng lúc cũng là một cách làm giàu cho chính bản thân mình.

Thời gian cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài, mở công tắc may mắn. kích hoạt năng lực kiếm tiền, hầu bao căng chặt - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp nói rằng, người tuổi Thìn cũng sẽ kiếm được 1 khoản kha khá trong thời gian cận kề Rằm tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn bình tĩnh, chẳng bao giờ nóng nảy, vội vã khi làm việc, nhất là khi đưa ra những quyết định đầu tư. Chính vì vậy, bước sang thời gian cận kề Rằm tháng 9 âm lịch là thời cơ sẽ tới tấp đến với bạn. Có thể những mối đầu tư có lợi sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn và việc bạn cần làm chỉ là vươn tay ra và nắm bắt mà thôi.

Khoản tiền mà bạn kiếm được có khả năng sẽ là bước đà để bạn tiếp tục vươn tới một cái đích cao xa hơn nữa trong tương lai. Với người làm công ăn lương, bạn có cơ hội để khẳng định vị thế của mình và nhận được thành quả xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ qua. Chắc hẳn lãnh đạo sẽ không tiếc tăng lương để giữ một nhân viên tài năng như bạn đâu. Nếu bạn đang có dự định mở thêm đường đầu tư kinh doanh thì đây chính là thời điểm tốt không nên bỏ qua.

Thời gian cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài, mở công tắc may mắn. kích hoạt năng lực kiếm tiền, hầu bao căng chặt - Ảnh 2
Bước sang thời gian cận kề Rằm tháng 9 âm lịch là thời cơ sẽ tới tấp đến với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình của người tuổi Sửu được dự đoán thăng tiến ầm ầm vào thời gian cận kề tháng 9 âm lịch. Chủ chốt là về mặt sự nghiệp, nhất là người đang làm ăn kinh doanh hoặc làm về ngân hàng, tài chính,… tài lộc thăng hoa rực rỡ, trên cung mệnh cũng xuất hiện rất nhiều cơ hội sinh sôi tiền bạc hoặc đem tới những cơ duyên về lộc vận.

Công việc của người tuổi Sửu có thể vấp phải một số khó khăn nhưng con giáp này có khả năng tự khống chế và nhận được sự hỗ trợ của nhiều tinh tú. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu tốt đẹp trên mọi phương diện. Từ mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác cũng thân thiết và hữu hảo hơn, cho đến nhân duyên với người khác giới.

Thời gian cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài, mở công tắc may mắn. kích hoạt năng lực kiếm tiền, hầu bao căng chặt - Ảnh 3
Vận trình của người tuổi Sửu được dự đoán thăng tiến ầm ầm vào thời gian cận kề tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay, thứ Hai ngày 3/10/2022, 3 con giáp đón nhận đại hỷ, cuộc sống ngập tràn niềm vui, tài lộc bùng nổ như pháo hoa

Qua đêm nay, thứ Hai ngày 3/10/2022, 3 con giáp đón nhận đại hỷ, cuộc sống ngập tràn niềm vui, tài lộc bùng nổ như pháo hoa

Tử vi có nói, qua đêm nay 3/10, có 3 con giáp gặp nhiều may mắn về tài lộc, tha hồ giàu có.

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