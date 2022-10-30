Thời gian cận kề mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp kiếm tiền đỉnh cao, tài lộc tỏa sáng như kim cương, vận may gõ cửa liên hồi

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 19:03

Sách tử vi đã nói, cận kề mùng 10/10 âm lịch sẽ là thời điểm bùng nổ về tiền bạc, vận mệnh của 3 con giáp này.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân giỏi kiếm tiền. Dù trong giàu sang hay nghèo khó, họ luôn làm việc siêng năng, không khi nào thiếu thốn. Thời gian qua, con giáp này luôn cố gắng hết mình trong sự nghiệp nhưng may mắn vẫn chưa tới. Đây là con giáp hay phải đối mặt với người gây phiền hà cho mình nhưng họ luôn rất khôn khéo giữ quan hệ tốt đẹp.

Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn được quý nhân giúp đỡ. Cận kề mùng 10/10 âm lịch, người tuổi Thân sẽ gặp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu sau một đêm là hoàn toàn có thể. Do đó, hãy kiên trì và lạc quan để chờ thời cơ quý giá này.

Thời gian cận kề mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp kiếm tiền đỉnh cao, tài lộc tỏa sáng như kim cương, vận may gõ cửa liên hồi - Ảnh 1
Cận kề mùng 10/10 âm lịch, người tuổi Thân sẽ gặp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu sau một đêm là hoàn toàn có thể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi dự đoán, thời gian cận kề mùng 10/10 âm lịch, tài lộc của người tuổi Ngọ nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Ngọ thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Tinh thần của người tuổi Ngọ vô cùng hào hứng, tích cực, nghĩ gì làm đó, xứng đáng với những gì bỏ ra. Con giáp này có thể dựa vào sự hợp tác mới có lợi tương lai. Và hãy chắc chắn rằng đó là người đáng tin cậy để mất cơ hội tốt đẹp.

Thời gian cận kề mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp kiếm tiền đỉnh cao, tài lộc tỏa sáng như kim cương, vận may gõ cửa liên hồi - Ảnh 2
Theo tử vi dự đoán, thời gian cận kề mùng 10/10 âm lịch, tài lộc của người tuổi Ngọ nở rộ bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi luôn nhận được nhiều phúc đức và phú quý. Đây là con giáp trời sinh có lòng dạ thiện lương, hiền lành và hay giúp đỡ người khác. Hơn nữa, họ luôn được quý nhân phù trợ bên cạnh. Đây cũng là con giáp có khả năng giải quyết mọi vấn đề một cách êm đẹp nhất.

Thời gian qua, tài vận của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, chưa có khởi sắc. Nhưng cận kề mùng 10/10 âm lịch, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều vận may không ngờ. Đây sẽ là thời gian tuyệt vời để người tuổi Hợi phát huy khả năng của mình, nhất là ai làm kinh doanh buôn bán, lời ngày một nhiều. Từ đó mà cuộc sống càng sung túc, đủ đầy.

Thời gian cận kề mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp kiếm tiền đỉnh cao, tài lộc tỏa sáng như kim cương, vận may gõ cửa liên hồi - Ảnh 3
Thời gian qua, tài vận của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, chưa có khởi sắc. Nhưng cận kề mùng 10/10 âm lịch, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều vận may không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trời thả bao tiền trong ngày đầu tiên tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn vận may, ngập ngụa trong nhung lụa, sung sướng như thần tiên

Trời thả bao tiền trong ngày đầu tiên tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn vận may, ngập ngụa trong nhung lụa, sung sướng như thần tiên

Dự đoán trong ngày đầu tiên tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ vượt nhiều khó khăn, ngày càng thành công trong sự nghiệp.

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