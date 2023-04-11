Thời gian 8 ngày cuối nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ lộc trời ban, phú quý đến cửa, cuộc sống sung sướng ngập trong nhung lụa, tiền đổ về túi

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 12:33

Tử vi dự đoán, thời gian 8 ngày cuối nhuận tháng 2 âm lịch sẽ có 3 con giáp giàu sang phú quý nhờ những khoản lợi nhuận đổ về túi, tiền bạc dư dả, chi tiêu thoải mái.

Tuổi Tý 

Theo tử vi, 8 ngày cuối nhuận tháng 2 âm lịch, Lục Hợp nở rộ, cộng thêm hậu thuẫn từ nhiều yếu tố khác nhau mà tuổi Tý đón nhận vận trình khởi sắc, có một luồng sinh khí mới đến với tuổi Tý. Đặc biệt là về phương diện tài lộc khởi khí khai lộc. Những ai làm nghề kinh doanh gặt hái được thành công vang dội, bất chợt trở nên có tiếng tăm trên thị trường nhờ khoảng thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, nâng cao uy tín. 

Chuyện hợp tác làm ăn cũng trở nên suôn sẻ hơn nhiều phần, những mối quan hệ trước kia tưởng chừng không bao giờ nắm được nay lại bỗng nhiên tìm đến. Người làm công ăn lương cũng dành được một chỗ đứng, thành tựu trong sự nghiệp của mình. Bản tính sinh ra có tinh thần trách nhiệm công việc cao, cùng đó là ý chí kiên cường nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại để giành lấy mục tiêu bằng quyết tâm cao độ. 

Thời gian 8 ngày cuối nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ lộc trời ban, phú quý đến cửa, cuộc sống sung sướng ngập trong nhung lụa, tiền đổ về túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ theo tử vi 12 con giáp là tuổi nối tiếp những thành công vang dội trong 8 ngày cuối nhuận tháng 2 âm lịch. Con giáp này được cục diện Tam Hợp nâng đỡ, che chở mà tự tin, dứt khoát, quyết đoán hơn hẳn khi bước vào làm việc. Nhờ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi lại không ngại gian khó mà tuổi này tìm kiếm được cơ hội phát triển nhanh chóng, lại được cả quý nhân giúp đỡ, mở đường làm đâu thắng đó, cúp vàng trong tay. 

Những người làm ăn kinh doanh tìm được nguồn khách hàng mới, tiềm năng vượt trội, tiền về tay không ngớt. Vận trình của bạn đang tốt lên rất nhiều, có nhiều bước chuyển mình vượt bậc, vì thế mà bản mệnh ăn nên làm ra, cơm áo gạo tiền chỉ còn là việc nhỏ. Tình thắm duyên nồng là yếu tố hậu phương kích thích tinh thần của tuổi Ngọ trong thời điểm này, có vẻ như một vài cặp đôi đã tính đến chuyện về chung một nhà. 

Thời gian 8 ngày cuối nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ lộc trời ban, phú quý đến cửa, cuộc sống sung sướng ngập trong nhung lụa, tiền đổ về túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Nhờ được Nhị Hợp cùng Tam Hội khai sáng mà 8 ngày cuối nhuận tháng 2 âm lịch với tuổi Tuất hạnh phúc vô biên, gặp được ý trung nhân mà bấy lâu nằm mơ chưa tìm kiếm được. Vận trình tài lộc trong thời gian này cũng không kém phần dồi dào, vượng phát. Bản mệnh làm đâu thắng đó, bán gì lãi đó, trăm trận trăm thắng. 

Với những người làm công ăn lương bắt đầu tính đến chuyện rẽ hướng sang kinh doanh mà cũng gặp được quý nhân giúp đỡ, chỉ bảo tận tình mà chẳng có gì có thể cản trở được bạn. Nếu chính xác bạn đang ấp ủ một kế hoạch, hay một dự định nào đó cho tương lai thì đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội làm giàu ngàn năm có một. 

Thời gian 8 ngày cuối nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ lộc trời ban, phú quý đến cửa, cuộc sống sung sướng ngập trong nhung lụa, tiền đổ về túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Nhờ nhận được sự giúp đỡ của Thần Tài nên 3 con giáp này có cơ hội làm giàu ngay trong 10 ngày tiếp theo.

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