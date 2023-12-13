Thời đến cản không nổi, 3 con giáp làm ăn như ý, ôm cục vàng to trong 3 ngày tới: Sự nghiệp lên hương, giàu có hiển vinh, tiền tiêu chẳng hết

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 02:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có số dư tài khoản tăng lên liên tục, hóa thành đại gia trong 3 ngày tới.

Tuổi Mùi 

Do gặp cục diện Hợi Mùi tương hợp lại có Ấn Tinh phù trợ nên vận thế của người tuổi Mùi trong 3 ngày tới đại cát đại lợi. Công việc được quý nhân dẫn đường chỉ lối, các mối quan hệ có lợi không ngừng nở rộ nên việc hợp tác kinh doanh liên tiếp đón nhận tin vui.

Do tài tinh hợp thân nên tài vận khởi sắc bừng bừng, hoạt động đầu tư đem đến vô số lợi nhuận. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng vô cùng hạnh phúc , ngọt ngào. Sức khỏe tốt, nên chú ý đến thị lực.

Thời đến cản không nổi, 3 con giáp làm ăn như ý, ôm cục vàng to trong 3 ngày tới: Sự nghiệp lên hương, giàu có hiển vinh, tiền tiêu chẳng hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết tính cách người tuổi Ngọ tương đối ổn định trong 3 ngày tới. Họ sống lạc quan, vui vẻ. Họ cũng được yêu thích cả trong và ngoài nơi làm việc.

Ngọ ngày càng leo lên cao và khiến cho cuộc sống của mình ngày càng thú vị, sôi động hơn. Bản mệnh nắm bắt được quy luật làm việc, biết cách cư xử với mọi người. Vậy nên tốc độ thành công của người tuổi Ngọ ngày càng nhanh hơn.

Trong 3 ngày tới, Ngọ đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng an nhàn, không bao giờ lo tụt dốc.

Thời đến cản không nổi, 3 con giáp làm ăn như ý, ôm cục vàng to trong 3 ngày tới: Sự nghiệp lên hương, giàu có hiển vinh, tiền tiêu chẳng hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão hiền lành, nhân nghĩa và chín chắn. Con giáp này có tố chất lãnh đạo bẩm sinh và rất đáng tin cậy. Thời gian gần đây, người tuổi Mão gặp nhiều điều xui xẻo, trở ngại, áp lực trong cuộc sống cũng như công việc.

Tử vi cho biết, người tuổi Mão ăn nên làm ra, may mắn ngập lối trong 3 ngày tới. Công việc nhờ có quý nhân ra tay giúp sức nên thăng tiến không ngừng, một bước đổi đời. Được thần tài chấm số đỏ, quý nhân theo chân nên con giáp giàu có này sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài thật to.

Về tình duyên, Mão nên mạnh dạn và rõ ràng hơn trong chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân, con giáp có thể gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà.

Thời đến cản không nổi, 3 con giáp làm ăn như ý, ôm cục vàng to trong 3 ngày tới: Sự nghiệp lên hương, giàu có hiển vinh, tiền tiêu chẳng hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 13/12 tu vi ngay 14/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 11 giờ 26 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 29 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 31 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 49 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 33 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng