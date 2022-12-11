Thời đổi vận đến rồi, cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp có quý nhân giúp sức, thuận lợi đủ đường, tiền ào ào như nước, đen đủi mấy cũng cá chép hóa rồng

Tâm linh - Tử vi 11/12/2022 15:59

Cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp này có Thần Tài và quý nhân hỗ trợ nên làm ăn thuận lợi, bội thu tài lộc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc rất vượng phát vào cuối tháng 11 âm lịch. Người tuổi này có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những thời điểm trước đó. Không thể phủ nhận sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.

Đặc biệt, người tuổi Thân có thể được bạn bè, người quen giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Chẳng mấy khi cờ trao tận tay, Thân đừng chần chừ mà bỏ lỡ đi cơ hội tốt như vậy. Về phương diện tình cảm, rào cản giữa Thân và người kia đã được phá bỏ, sẽ không còn ai ngăn cả hai người. Thân hãy trao cho người kia những tình cảm chân thật nhất.

Thời đổi vận đến rồi, cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp có quý nhân giúp sức, thuận lợi đủ đường, tiền ào ào như nước, đen đủi mấy cũng cá chép hóa rồng - Ảnh 1
Người tuổi Thân may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc rất vượng phát vào cuối tháng 11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi vào cuối tháng 11 âm lịch. Thời gian này có thần May Mắn xuất hiện nhắc nhở Tý hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bản mệnh chớ nên chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này. Bên cạnh đó, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, Tý nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại.

Đồng thời, bản mệnh tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai. Thế nhưng, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, Tý cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Thời đổi vận đến rồi, cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp có quý nhân giúp sức, thuận lợi đủ đường, tiền ào ào như nước, đen đủi mấy cũng cá chép hóa rồng - Ảnh 2
Những người tuổi Tý làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi vào cuối tháng 11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ cho rằng người tuổi Tuất khá trầm tính. Thế nhưng thực tế thì Tuất rất biết cách quan sát đến những chuyện xung quanh và là người rất sáng tạo. Họ cũng thường xuyên đưa ra những ý kiến thú vị giúp những việc quen thuộc trở nên mới mẻ và tạo ra nhiều lợi ích hơn.

Cũng nhờ biết cách sử dụng trí tuệ và sức mạnh cá nhân mà người tuổi Tuất dễ đạt được thành công trong mọi lĩnh vực. Cuối tháng 11 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội đầu tư, phát triển hơn hẳn. Tiền bạc đến với Tuất nhanh hơn, tài vận thăng hoa, công việc thăng tiến và chuyện tình duyên cũng rất viên mãn.

Thời đổi vận đến rồi, cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp có quý nhân giúp sức, thuận lợi đủ đường, tiền ào ào như nước, đen đủi mấy cũng cá chép hóa rồng - Ảnh 3
Cuối tháng 11 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội đầu tư, phát triển hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Tử vi có nói, sau Rằm tháng 11 có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, vô cùng giàu có.

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