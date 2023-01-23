Thời điểm đầu năm Quý Mão: TOP 3 con giáp lộc lá lên hương, tiền nối đuôi chạy vào ví, tài lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 23/01/2023 21:40

Thời điểm đầu năm Quý Mão là thời gian dành cho những con giáp sẽ có cuộc sống thay đổi bất ngờ, tài lộc nhiều vô kể.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão hiền lành, nhân hậu, sống tình cảm và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. Người tuổi Mão không tham vọng, coi trọng cảm xúc hơn vật chất nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống khó khăn cách mấy cũng vượt qua một cách ngoạn mục.

Thời điểm đầu năm Quý Mão: TOP 3 con giáp lộc lá lên hương, tiền nối đuôi chạy vào ví, tài lộc dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão vốn mưu cầu cuộc sống bình yên nhưng vì họ quá tốt bụng nên được trời ban nhiều phước lành, được hưởng nhiều thứ hơn mình muốn. Tử vi học có nói, thời điểm đầu năm Quý Mão, những người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Mão có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước. Tuổi Mão có thể nghỉ ngơi vào những năm sau nữa nhưng trong năm nay phải dốc hết sức để tìm kiếm sự thành công.

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu. Dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng con giáp này chẳng hề phụ thuộc vào mẹ cha, càng không ỷ lại vào những gì mình đang có. Thế nên, càng về hậu vận Thìn càng thêm phúc thêm phần, làm ăn thịnh vượng.

Thời điểm đầu năm Quý Mão: TOP 3 con giáp lộc lá lên hương, tiền nối đuôi chạy vào ví, tài lộc dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sách tử vi có nói, chỉ cần bước chân sang đầu năm Quý Mão, tuổi Thìn sẽ có cơ may đổi đời ngoạn mục. Chẳng những ăn nên làm ra, của nả đầy nhà, con giáp giàu sang này còn thăng tiến trên đường công danh, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Nhân hậu, chân thành và rất khôn khéo trong đối nhân xử thế nên tuổi Mùi được bề trên thương yêu, trời Phật cất nhắc. Dù phải nếm trải khá nhiều cơ cực, mệt mỏi và cả những thất bại nhưng Mùi chưa bao giờ chùn chân mỏi gối. Họ vẫn ngoan cường tiến về phía trước, làm việc chăm chỉ để khẳng định tài năng của mình.

Thời điểm đầu năm Quý Mão: TOP 3 con giáp lộc lá lên hương, tiền nối đuôi chạy vào ví, tài lộc dồi dào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khổ tận cam lai, sau những gian truân ấy Mùi sẽ được hái trái ngọt đời mình. Tử vi dự báo, thời điểm đầu năm Quý Mão, tiền ùa vào nhà của tuổi Mùi, thu nhập tăng theo cấp số nhân, hầu bao rủng rỉnh chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang ngút trời này.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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