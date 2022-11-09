Thời cơ đã điểm, 3 con giáp này được hứa hẹn sẽ không thành Phượng cũng thành Rồng, cuộc sống sang trang, của cải dư dả thoải mái trong ngày 10/11/2022

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 06:13

Những con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến ngay trong ngày 10/11/2022.

Tuổi Ngọ

Tử vi học có nói, Ngọ là con giáp chăm chỉ, thông minh. Ngày 10/11/2022, tuổi Ngọ không bị ảnh hượng bởi vận xui xẻo mà lại còn gặp may mắn.

Dù trong hoàn cảnh nào thì Ngọ cũng không ngại khổ, miệt mài dù gặp phải vô vàn sóng gió khác nhau để thực hiện được mục tiêu.

Ngày 10/11/2022 này được dự đoán, tuổi Ngọ có vận số lên cao, quý nhân phù trợ hết sức vì vậy công việc làm ăn khởi sắc, thăng tiến.

Thời cơ đã điểm, 3 con giáp này được hứa hẹn sẽ không thành Phượng cũng thành Rồng, cuộc sống sang trang, của cải dư dả thoải mái trong ngày 10/11/2022 - Ảnh 1
Ngày 10/11/2022 này được dự đoán, tuổi Ngọ có vận số lên cao, quý nhân phù trợ hết sức vì vậy công việc làm ăn khởi sắc, thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, Thìn là một trong những con giáp may mắn trong ngày 10/11/2022 này. Thìn được biết đến là con giáp thông minh và lại có gan làm giàu nên sẽ sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Ngày 10/11/2022 này Thìn vẫn cứ thế mà giàu, càng nỗ lực sẽ càng vượng vận tài lộc, phất lên rực rỡ. Thời điểm này, Thìn hãy tận dụng cơ hội này để khẳng định bản thân.

Tuổi Sửu

Ngày 10/11/2022 này, Tuổi Sửu không những không xui xẻo mà còn dễ có tài lộc về tay. Thời gian này, Sửu vô cùng may mắn khiến bao người phải ganh tỵ với con giáp này.

Đặc biệt, trong ngày 10/11/2022 này những con giáp theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì phát triển rực rỡ, doanh số tăng vọt. Đây là thời gian thích hợp để Sửu bắt tay đầu tư kinh doanh nếu có khả năng.

Dù được Thần Tài ưu ái nhưng con giáp này cũng chớ tham lợi mà đầu tư mạo hiểm, dễ mất nhiều hơn được. Đang có may mắn về tiền bạc thì nên tận dụng cho hết nhưng tử vi nhắc nhở bạn phải biết điểm dừng.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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