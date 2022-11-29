Thời cơ đã đến với 3 con giáp vào 19h tối Thứ 5 ngày 1/12: Bản mệnh phú quý, đắc tài đắc lộc, làm ăn thông thuận danh lợi song toàn, bội thu tiền của

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 20:20

Tử vi dự báo từ khung giờ này ba con giáp sau phất lên thành đại gia, tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ.

 

Tuổi Mùi

Những người sinh năm Mùi rất ham học hỏi và có thể không ngừng nâng cao kỹ năng của mình. Lúc này bạn sẽ bận rộn với công việc của mình, nhưng bạn cũng sẽ thấy thành quả sau khi làm việc chăm chỉ, đặc biệt là về tài lộc. Thời điểm này, các bạn cầm tinh con giáp Dê trì trệ trước biến động, nhưng cuối năm tài lộc ngày càng vượng, được quý nhân giúp đỡ, may mắn làm gì cũng trở nên dễ dàng hơn, thu hoạch tài lộc thuận lợi.

Thời cơ đã đến với 3 con giáp vào 19h tối Thứ 5 ngày 1/12: Bản mệnh phú quý, đắc tài đắc lộc, làm ăn thông thuận danh lợi song toàn, bội thu tiền của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền lành, đôn hậu. Họ rất rộng lượng, thường hay giúp đỡ người khác. Con giáp sống tự do, tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào kĩ năng và sự siêng năng, chịu khó, con giáp này sớm có được sự nghiệp vững vàng.

Thời cơ đã đến với 3 con giáp vào 19h tối Thứ 5 ngày 1/12: Bản mệnh phú quý, đắc tài đắc lộc, làm ăn thông thuận danh lợi song toàn, bội thu tiền của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điểm đáng quý là con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong công việc. Bắt đầu từ lúc này, người cung hoàng đạo tuổi Hợi có nhân duyên vượng, gặp được người tốt, được quý nhân giúp đỡ. Con giáp này làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền. Nếu nắm bắt được các cơ hội, họ gánh vàng, gánh bạc về nhà, có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp lắm tiền nhất vào thời điểm này nhờ vào một chút may mắn. Có thể nói, con đường tài lộc của người tuổi Dần rực sáng theo cách mà bạn không ngờ nhất. Thậm chí bạn còn được trả nợ  được một khoản tiền mà bạn từng nghĩ rằng ít có cơ hội được trả lại.

Thời cơ đã đến với 3 con giáp vào 19h tối Thứ 5 ngày 1/12: Bản mệnh phú quý, đắc tài đắc lộc, làm ăn thông thuận danh lợi song toàn, bội thu tiền của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có một vài người tuổi này còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ may mắn. Tuy nhiên, khi cầm khoản tiền ấy ở trong tay, đừng vội mua sắm hoang phí nhé, bạn nên có cách chi tiêu hoặc đầu tư thỏa đáng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng 3h sáng Thứ 3 ngày 29/11: Thần Tài chấm tên 3 con giáp trong sổ vàng, hưởng lộc trời ban, phát tài như ý, giàu sang phú quý, tiền của đề huề

Đúng 3h sáng Thứ 3 ngày 29/11: Thần Tài chấm tên 3 con giáp trong sổ vàng, hưởng lộc trời ban, phát tài như ý, giàu sang phú quý, tiền của đề huề

Đây là thời điểm may mắn đến với những người thuộc 3 con giáp này. Theo tử vi, không chỉ tài lộc tăng cao mà vận trình của họ sẽ suôn sẻ, làm gì cũng thuận lợi hơn trước.

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