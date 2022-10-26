Thiên Tử chiếu cố, Bồ Tát trợ mệnh: 3 con giáp này có lộc làm giàu, sự nghiệp thăng hoa trong 2 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 16:10

Trong 2 tuần sắp tới, 3 con giáp này sẽ nhận phước lớn ơn trên ban tặng mà làm giàu nhanh chóng, kiếm tiền nhàn tênh.

Tuổi Mão

Thần tài chấm tên trong sổ vàng nên trong 2 tuần sắp tới của Mão đỏ chót như son. Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công lẫy lừng, thu nhập được cải thiện đáng kể, chưa kể Mão còn phú quý phát tài, đổi đời chỉ sau một đêm.

Thiên Tử chiếu cố, Bồ Tát trợ mệnh: 3 con giáp này có lộc làm giàu, sự nghiệp thăng hoa trong 2 tuần tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 tuần tới chính là thời điểm để bạn "nâng cấp" và mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo thêm cơ hội gặp gỡ người giàu kinh nghiệm sẽ chỉ điểm cho bạn những hướng đi chính xác trong tương lai. Khi được trao cho những nhiệm vụ, dù là lớn hay nhỏ bạn cũng hãy chủ động nắm bắt, bởi nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại. 

Đáng chú ý, nếu bạn dám nghĩ dám làm thì càng dễ dàng gặt hái thành công hơn. Đồng thời, xung quanh bạn cũng không thiếu người chủ động ra tay giúp đỡ, vì thế hãy tự tin theo đuổi lý tưởng của bản thân.

Với người làm làm đầu tư, kinh doanh, bạn được giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan. Các hợp đồng được ký kết thuận lợi giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như cho chính bản thân.

Tuổi Thìn

Xem tử vi 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Thìn nhận ra được tiềm năng phát triển của mình. Bạn có thể mạnh dạn tiến hành những nhiệm vụ quan trọng để kiếm tiền về cho mình.

Thìn rất được lòng đám đông, một mặt rất hào phóng, rất nhiệt tình, một mặt thì khôn ngoan, vui chơi biết điểm dừng và cũng có tinh thần công bằng, đối xử rất tốt với mọi người xung quanh.

Thiên Tử chiếu cố, Bồ Tát trợ mệnh: 3 con giáp này có lộc làm giàu, sự nghiệp thăng hoa trong 2 tuần tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 tuần sắp tới có lộc nhiều dù mang tiếng là con giáp có tài không gặp thời là nhờ tấm lòng lương thiện, hoan hỉ, chỉ cần bạn bè cần giúp đỡ, nếu có thể thì bạn sẽ hào phóng giúp đỡ.

Đồng thời bản mệnh cũng sống theo lối suy nghĩ tích cực và siêng năng làm việc, thấy tiền là cày cuốc cật lực, không bao giờ bỏ cuộc vì những rắc rối và bất bình nhất thời.

Hãy từng bước mạnh dạn kiếm tiền một cách đàng hoàng thì tiền bạc đầy mình, sự nghiệp tăng tiến đột phá, phúc lộc đến gõ cửa nhà.

Tuổi Sửu

Thiên Tử chiếu cố, Bồ Tát trợ mệnh: 3 con giáp này có lộc làm giàu, sự nghiệp thăng hoa trong 2 tuần tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu có vận trình mới càng ngày càng khởi sắc. Mọi sự đều được như ý, con giáp này không cần phải lo lắng điều gì. Bản mệnh nếu có việc gì cần khẩn cầu hay muốn đi chùa chiền khấn vái thì có thể chú ý đến điểm này.

Vận trình sự nghiệp có thể có những dấu hiệu đáng mừng và dễ có người chỉ dẫn lối đi mới. Lại thêm Thiên Tài ở bên hỗ trợ nên tiền bạc cũng chẳng thiếu, may mắn trong ngày chẳng phải người tuổi Sửu giành hết hay sao. Con giáp này có khá nhiều cách để tiêu tiền và cũng từ đó mà sinh ra tiền đấy nhé.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 10 ngày tới : 3 con giáp hứng lộc ngút ngàn, giàu lên ngất ngưỡng, phú quý đầy tràn, vàng bạc chất núi

Trong 10 ngày tới : 3 con giáp hứng lộc ngút ngàn, giàu lên ngất ngưỡng, phú quý đầy tràn, vàng bạc chất núi

Những con giáp này sẽ có vận trình tươi sáng trong 10 ngày tới, lộc về dồn dập nên làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng hơn rất nhiều.

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