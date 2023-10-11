Thiên Tinh xuất thế trợ mệnh 3 con giáp liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/10: Tìm được kho vàng, trăm sự thuận lợi, công việc vượng phát

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gia đạo phú quý, sự nghiệp sáng chói liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/10.

Tuổi Hợi

Nhắc đến con giáp được "thần may mắn" chiếu cố thì không thể không nhắc đến tuổi Hợi.

Họ gặp khá nhiều điều tốt lành trong cuộc sống và ít vướng vào chuyện phiền phức, đau đầu. Trên con đường tiến đến thành công của mình, người tuổi Hợi có những bước tiến chậm rãi mà chắc chắn.

Và sau một thời gian dài "năng nhặt chặt bị", liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/10 sẽ là giai đoạn mà cuộc sống của người tuổi Hợi thành công nhất. Những người đã yên bề gia thất sẽ có nhà cao cửa rộng, xe xịn, con cái ngoan ngoãn.

Người vẫn trong giai đoạn yêu đương thì chuyện tình cảm vô cùng thuận lợi, tình cảm thắm thiết. Và những ai còn độc thân sẽ sớm tìm được một nửa của mình.

Thiên Tinh xuất thế trợ mệnh 3 con giáp liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/10: Tìm được kho vàng, trăm sự thuận lợi, công việc vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh ra những người cầm tinh con Ngọ tính tình phóng khoáng, mạnh mẽ và khá cố chấp trong công việc. Những gì tuổi Ngọ đã muốn làm thì họ sẽ cố gắng làm cho bằng được. Tuy nhiên, bản tính của người tuổi Ngọ khá nhân từ và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Ngọ cũng thích khám phá những điều mới mẻ nên dễ có được thành công.

Tử vi liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/10, Ngọ liên tiếp đón nhận tin vui tài lộc. Khoảng thời gian này, tuổi Ngọ có nhiều may mắn, đi tới đâu cũng được Thần Tài ưu ái nên tài lộc thu về không ít. Người tuổi Ngọ sẽ dễ kiếm được bộn tiền, cuộc sống cực kỳ viên mãn.

Thiên Tinh xuất thế trợ mệnh 3 con giáp liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/10: Tìm được kho vàng, trăm sự thuận lợi, công việc vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/10 cho biết tuổi Tuất được quý nhân che chở nên đường tài lộc vô cùng vượng phát. Nếu là người buôn bán kinh doanh sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ vì được cát tinh trợ giúp.

Trong thời gian này những người tuổi Tuất sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức cuộc sống vô cùng viên mãn. Đặc biệt, trên con đường tài lộc bạn sẽ có cơ hội để kiếm được khá nhiều tiền bạc, cuộc sống thăng hoa viên mãn hơn người.

Trong thời gian sắp tới, những người tuổi Tuất sẽ có cơ hội gặp gỡ được tình duyên đích thực của mình. Với những tuổi Tuất đã có gia đình thì sẽ có tin vui thêm người, hỷ tín tới nhà.

Thiên Tinh xuất thế trợ mệnh 3 con giáp liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/10: Tìm được kho vàng, trăm sự thuận lợi, công việc vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cá chép hóa rồng, quý nhân nuông chiều 3 con giáp vào đúng 5 giờ sáng ngày 10/10: Bội thu cả tình lẫn tiền, vét sạch lộc lá tứ phương, tài phú dồi dào

Cá chép hóa rồng, quý nhân nuông chiều 3 con giáp vào đúng 5 giờ sáng ngày 10/10: Bội thu cả tình lẫn tiền, vét sạch lộc lá tứ phương, tài phú dồi dào

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đi đến đâu cũng có quý nhân bên cạnh vào đúng 5 giờ sáng ngày 10/10.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 10/10 tu vi ngay 11/10 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 57 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 43 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương