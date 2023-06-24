Thiên thời địa lợi vào đầu tháng 7/2023: 3 con giáp gặp nhiều may mắn, có vận số cực đỏ, đứng đầu bảng tài lộc, dễ ôm tiền tỷ trong tay, cơ hội thăng tiến, cuộc đời khá êm đềm, suôn sẻ

Tuổi Dậu có thể sẽ rất căng thẳng và áp lực vì công việc, do đó bạn cần chăm sóc bản thân thật tốt để có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để đương đầu với những áp lực công việc không nhỏ đó. Cần phải kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Khi giải quyết các vấn đề tốt nhất đừng đem tình cảm cá nhân vào, cũng đừng cứng nhắc quá làm mọi việc theo ý mình mà gây khúc mắc với người khác. Mọi việc nên linh hoạt thì tiến độ mới được đẩy nhanh hơn.

Kinh sinh xuất cho Thủy, nếu như mối quan hệ tình cảm thường xảy ra bất đồng khó hòa giải thì tốt nhất bản mệnh đừng nên gây căng thẳng thêm nữa. Thay vào đó con giáp này và người ấy nên cùng nói chuyện thẳng thắn, bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất để tháo gỡ vấn đề.

Công việc tiến hành thuận lợi, khả năng ứng biến linh hoạt mang tới nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Tuy nhiên, con giáp này làm gì cũng cần tỉ mỉ, thận trọng, đừng chủ quan lơ là kẻo mất điểm trước ban lãnh đạo. Chỉ một sai phạm cũng có thể phá hủy hết nỗ lực trước đó của bản mệnh, khiến bao công sức gây dựng đổ sông đổ biển.

Vận tài lộc khả quan. Các nguồn thu nhập ào ào đổ về nhà, không phải lo lắng chuyện chi tiêu gì. Vấn đề tình cảm cũng hanh thông tốt đẹp bởi con giáp này và nửa kia thì đều luôn cố gắng vun vén mối quan hệ bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý khó đạt được mục tiêu ban đầu. Có lẽ bạn cần xem lại phong cách làm việc của mình, nếu thấy điều gì chưa đúng thì cần sửa đổi ngay. Con giáp này cũng nên chú ý phát triển các mối quan hệ xã giao của mình. Dù có tài giỏi đến mấy thì bạn cũng không thể một mình làm được tất cả mọi việc. Phát huy sức đoàn kết sẽ khiến mọi việc trở nên đơn giản, dễ dàng hơn nhiều.

Bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Bạn nên vận động vừa với sức của mình và chớ ngồi một chỗ quá lâu.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm