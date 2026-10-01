Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Trong tháng 10, những vấn đề trong quá khứ của tuổi Sửu sẽ được giải quyết triệt để, đem lại cho bản mệnh cơ hội tận hưởng thời gian ý nghĩa bên gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, sức khỏe giai đoạn này của chính bản mệnh và người thân trong nhà không được tốt. Bản mệnh nên dành thời gian ngủ đủ giấc, tránh tình trạng mệt mỏi, uể oải sau những giờ làm việc vất vả.

Thời gian này, bản mệnh nên cố gắng giữ chữ tín với một nửa của mình, người ấy đang chờ đợi sự hồi đáp của bản mệnh. Nếu cứ cố tình ngó lơ, người ấy sẽ thất vọng và không còn dám tin tưởng bản mệnh nữa.

Con giáp tuổi Tuất

Trong tháng 10, tuổi Thân cũng sẽ rất cần đến sự giúp đỡ của bạn bè, nhất là trong ngày Tam Hội nâng đỡ như thế này. Đừng ngại mà hãy mạnh dạn lên tiếng nhờ vả nhé vì sự hợp tác sẽ tiết kiệm cho đôi bên rất nhiều công sức và thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tuổi Thân hãy nhớ rằng bạn luôn có thể chia sẻ tâm sự cùng với người thân hoặc bạn bè thân thiết. Điều này sẽ giúp bạn thoát khỏi vòng lặp tinh thần tụt dốc, cũng như giải phóng bạn khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang tích tụ.

Con giáp tuổi Thân

Trong tháng 10, tuổi Thân cũng sẽ rất cần đến sự giúp đỡ của bạn bè, nhất là trong ngày Tam Hội nâng đỡ như thế này. Đừng ngại mà hãy mạnh dạn lên tiếng nhờ vả nhé vì sự hợp tác sẽ tiết kiệm cho đôi bên rất nhiều công sức và thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tuổi Thân hãy nhớ rằng bạn luôn có thể chia sẻ tâm sự cùng với người thân hoặc bạn bè thân thiết. Điều này sẽ giúp bạn thoát khỏi vòng lặp tinh thần tụt dốc, cũng như giải phóng bạn khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang tích tụ.

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