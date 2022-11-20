Thiên thời địa lợi trong 2 tháng âm lịch cuối năm, 3 con giáp rủng rỉnh tiền bạc, một bước lên mây, đạp trúng hố vàng

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 19:07

Trong 2 tháng âm lịch cuối năm Nhâm Dần, những con giáp giàu có này sẽ đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền.

Tuổi Mão

Bước chân vào 2 tháng âm lịch cuối năm, người tuổi Mão sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm. Con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Đồng thời, người tuổi Mão còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên khoảng thời gian này sẽ rất đáng mong chờ với con giáp này.

Nếu đang bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân ngáng đường Mão cũng đừng quá lo lắng bởi chỉ cần dám dấn thân, vượt qua chính mình bạn ắt bước lên đỉnh vinh quang. Tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy, càng về cuối tháng càng vượng tài vượng lộc chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được.

Thiên thời địa lợi trong 2 tháng âm lịch cuối năm, 3 con giáp rủng rỉnh tiền bạc, một bước lên mây, đạp trúng hố vàng - Ảnh 1
Bước chân vào 2 tháng âm lịch cuối năm, người tuổi Mão sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam vê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình.

Bước sang 2 tháng âm lịch cuối năm Nhâm Dần, con giáp may mắn tuổi Thìn sẽ càng vượng vận tài lộc. Được ơn trên nâng đỡ, quý nhân chiếu cố nên Thìn sẽ hái ra tiền, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng lộc.

Thiên thời địa lợi trong 2 tháng âm lịch cuối năm, 3 con giáp rủng rỉnh tiền bạc, một bước lên mây, đạp trúng hố vàng - Ảnh 2
Bước sang 2 tháng âm lịch cuối năm Nhâm Dần, con giáp may mắn tuổi Thìn sẽ càng vượng vận tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể.

Tuổi Dậu sẽ có vô số cơ hội kiếm tiền trong 2 tháng âm lịch cuối năm. Sao Hồng Loan chiếu mệnh sẽ khiến Dậu ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng chẳng được. Con giáp giàu có này sẽ khiến ai cũng phải ganh tỵ với những gì họ có được. Tình tiền viên mãn, của nả chất đống, cứ thế mà đổi đời là phúc phần mà Dậu nhận được.

Thiên thời địa lợi trong 2 tháng âm lịch cuối năm, 3 con giáp rủng rỉnh tiền bạc, một bước lên mây, đạp trúng hố vàng - Ảnh 3
Tuổi Dậu sẽ có vô số cơ hội kiếm tiền trong 2 tháng âm lịch cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng thứ Năm và thứ Sáu này, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tiền kiếm nhiều như nước, chạm tới đỉnh cao vinh quang, trúng số đổi đời

Đúng thứ Năm và thứ Sáu này, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tiền kiếm nhiều như nước, chạm tới đỉnh cao vinh quang, trúng số đổi đời

Tử vi dự đoán, trong ngày thứ Năm và thứ Sáu tới đây, 3 con giáp này vận đỏ ngày một rực rỡ, giàu lại thêm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 tháng cuối năm tử vi ngày 25/10 âm lịch tu vi hom nay tu vi ngay moi con giap may man tu vi hang ngay tử vi cuối tháng 10 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba