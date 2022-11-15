Thiên thời, địa lợi, nhân hòa vào đúng 3h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp vượt qua biển khổ tới hồi thái lai, đón nhận ‘mưa tiền, gió bạc’ phủ phê, từ này hưởng lộc lá đầy nhà, Phức Đức bao quanh

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 01:00

Thầy tiên tri có lời khuyên dành cho 3 con giáp "Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời", khổ mấy rồi cũng qua. Từ này chuyển mình giàu sang, kinh doanh phát đạt, thu lộc tứ phương.

 

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu bị cuốn theo cuộc sống bận rộn tới mức có cảm giác không thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bạn biết sắp xếp một chút thì mọi việc sẽ đều thuận lợi. May mắn sẽ đến với Sửu giúp cho họ tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa vào đúng 3h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp vượt qua biển khổ tới hồi thái lai, đón nhận ‘mưa tiền, gió bạc’ phủ phê, từ này hưởng lộc lá đầy nhà, Phức Đức bao quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn. Tình hình tài chính được cải thiện, cơ hội phát tài phát lộc đang tới, nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần sốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng nếu không muốn lỡ mất một cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc để bạn triển khai.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất can đảm. Họ tự tin về bản thân mình và là người có tài lãnh đạo. Những người này đi đâu cũng có thể giao lưu và xây dựng nên những mối quan hệ mới tốt đẹp. Họ sẽ ngày càng có vòng kết nối bạn bè chất lượng hơn, bao quanh mình bởi những người thông minh, thành công và truyền cảm hứng.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa vào đúng 3h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp vượt qua biển khổ tới hồi thái lai, đón nhận ‘mưa tiền, gió bạc’ phủ phê, từ này hưởng lộc lá đầy nhà, Phức Đức bao quanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khung giờ này, sao chiếu mạnh giúp cho không chỉ vận trình mà tinh thần của người tuổi Dần cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Những rắc rối nhanh chóng được tháo gỡ, không có gì cản được người tuổi Dần tiến về đích.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường tạo được ấn tượng tốt với người khác bởi sự năng động, nhiệt tình. Họ là những người yêu sự tự do, không thích bị bó buộc, đi đến đâu cũng được mọi người quý mến, có nhiều bạn bè. Cũng giống như những người khác, người tuổi Ngọ cũng có những khuyết điểm nhất định như nóng vội, thiếu kiên nhẫn song họ đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện mình hơn.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa vào đúng 3h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp vượt qua biển khổ tới hồi thái lai, đón nhận ‘mưa tiền, gió bạc’ phủ phê, từ này hưởng lộc lá đầy nhà, Phức Đức bao quanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khung giờ này, may mắn đến với Ngọ, người tuổi này sẽ vượng quý nhân hơn, đi đâu làm gì cũng có quý nhân dõi theo, dẫn đường chỉ lối. Họ sẽ không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền, thách thức nhanh chóng trở thành cơ hội. Người tuổi Ngọ cần tận dụng tốt cơ hội và học hỏi thêm những kỹ năng, kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển sau này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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