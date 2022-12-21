Thiên thời, địa lợi, nhân hoà cùng ra tay giúp sức, đúng 6h sáng Thứ 5 ngày 22/12/2022: 3 con giáp ‘một bước thành đại gia, nghèo túng không có cửa chạm tới, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe  

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 01:30

Thời đến cản không nổi, 3 con giáp làm đâu thắng đấy, thỏa sức gánh vàng còng lưng, cực kỳ giàu có  vào đúng 6h sáng Thứ 5 ngày 22/12/2022.  

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp hiền hòa, thích cuộc sống tự do, yên bình. Họ điềm đạm, hòa đồng với những người xung quanh và dường như không bao giờ nổi nóng. Trong công việc, họ thể hiện mình là người nhanh nhạy, thức thời. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không đứng yên tại chỗ.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà cùng ra tay giúp sức, đúng 6h sáng Thứ 5 ngày 22/12/2022: 3 con giáp ‘một bước thành đại gia, nghèo túng không có cửa chạm tới, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

6h sáng Thứ 5 ngày 22/12/2022, con giáp tuổi Mão có tài vận khởi sắc. Con giáp tuổi Mão làm việc chăm chỉ, làm việc hăng say. Tinh thần chịu đựng gian khổ đã mở đường cho những thành công của họ. Họ không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu, lại được quý nhân phù trợ, trao cho cơ hội tỏa sáng. Con giáp này nhanh nhạy chớp thời cơ, họ đang đi đúng hướng trong công việc. Thời gian tới, con giáp này có tài lộc vượng phát, giải tỏa được nhiều áp lực, hầu bao rủng rỉnh, không còn lo lắng về tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Chỉ cần người tuổi Ngọ muốn làm tốt một việc thì họ sẽ cố gắng hết sức và đạt kết quả tốt. Ngay cả khi kết quả chưa được như mong đợi, họ chắc chắn sẽ nỗ lực để ngày càng hoàn thiện hơn.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà cùng ra tay giúp sức, đúng 6h sáng Thứ 5 ngày 22/12/2022: 3 con giáp ‘một bước thành đại gia, nghèo túng không có cửa chạm tới, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói người tuổi Ngọ luôn phấn đấu không ngừng nghỉ. Họ là những người rất kỷ luật, biết trân trọng những đồng tiền kiếm ra và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Người tuổi Ngọ đi đâu, làm gì cũng dễ có quý nhân phù trợ vây quanh. Và bởi là người biết trân trọng hạnh phúc, trân trọng những gì mình đang có nên cuộc sống của họ sẽ an yên, lòng không vướng bận.

Tuổi Thìn

Cái tên được nhắc tới trong số các con giáp nhiều tiền vào 6h sáng Thứ 5 ngày 22/12/2022 này chính là tuổi Thìn. Chính Tài độ mệnh, tuổi Thìn có điềm báo gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này phát huy được khả năng kiếm tiền nhanh nhạy và thông minh của mình nên tài chính có phần rủng rỉnh hơn, chi tiêu cũng không còn lo nỗi lo lắng thường trực với bản mệnh nữa.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà cùng ra tay giúp sức, đúng 6h sáng Thứ 5 ngày 22/12/2022: 3 con giáp ‘một bước thành đại gia, nghèo túng không có cửa chạm tới, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực tế là chuyện làm ăn kinh doanh cũng có khi thuận lợi, khi khó khăn, cũng là lẽ thường tình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải giữ sự kiên định và hướng tới mục tiêu mới đạt được gặt hái được thành quả tốt đẹp. Người tuổi Thìn luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy nên đã làm được.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Trời xanh đã định 3 con giáp chạm đâu thu tiền vào đúng 23h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, cầm tiền ôm vàng về nhà    

Trời xanh đã định 3 con giáp chạm đâu thu tiền vào đúng 23h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, cầm tiền ôm vàng về nhà    

Vào 23h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022 này, cơ hội kiếm tiền đổ về, tài lộc của 3 con giáp sẽ rộng mở. Từ nay làm một thu hai thu ba, phát tài liên tục rơi vào tay, tiền chất đầy nhà.

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