Thiên thời, địa lợi, nhân hoà cùng ra tay giúp sức, đúng 14 giờ 14 phút ngày 2/11: 3 con giáp ‘một bước thành đại gia, nghèo khó không có cửa chạm vào người

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 14:10

Những con giáp này hay giúp đỡ người khác, sống khiêm nhường nên đến lúc nhận quả ngọt tài lộc khi được nhiều người yêu mến, có quý nhân phù trợ.

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi, vận trình của người tuổi Hợi sẽ có những bước tiến đáng kể từ 14 giờ 14 phút ngày 2/11. Khó khăn rồi cũng qua, con giáp này đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Người tuổi Hợi thường mang vẻ ngoài nhàn nhã, dường như không vướng bận điều gì. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người rằng tuổi Hợi lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, họ rất chăm chỉ và biết cân bằng cuộc sống của mình. Đây là những người gặp khó khăn cũng không kêu gào ca thán, sẽ âm thầm giải quyết vấn đề, đối mặt với tất cả bằng sự bình tĩnh.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà cùng ra tay giúp sức, đúng 14 giờ 14 phút ngày 2/11: 3 con giáp ‘một bước thành đại gia, nghèo khó không có cửa chạm vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, người tuổi Hợi dự báo vận trình đi lên, tới đâu làm gì cũng dễ được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Nếu dám xông pha, làm việc chăm chỉ, tuổi Hợi chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt, trở nên giàu có.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân lúc này đang rất hạnh phúc với chuyện tài lộc rực sáng cùng với tình cảm mới chớm nở. Bạn cảm thấy rất mãn nguyện khi cuối cùng cũng đến hồi đỏ cả tiền lẫn tình khi tìm được người để mà bạn có thể toàn tâm, toàn ý dành cho họ đồng thời thu nhập ngày một tăng cao. Những cặp vợ chồng cũng dễ đón nhận tin vui bầu bí trong thời gian này.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà cùng ra tay giúp sức, đúng 14 giờ 14 phút ngày 2/11: 3 con giáp ‘một bước thành đại gia, nghèo khó không có cửa chạm vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, rất thuận lợi cho việc bạn có thể tâm sự, chia sẻ với một nửa của mình đấy. Có thể người ấy không thể giúp bạn nhanh chóng tìm ra cách giải quyết nhưng giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Tuổi Mão

Theo tử vi 14 giờ 14 phút ngày 2/11, công việc của tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi. Con giáp này nên đánh giá tình hình thực tế và năng lực của bản thân mình một cách chính xác nếu muốn đưa ra những kế hoạch thực sự phù hợp với sự phát triển trong tương lai.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà cùng ra tay giúp sức, đúng 14 giờ 14 phút ngày 2/11: 3 con giáp ‘một bước thành đại gia, nghèo khó không có cửa chạm vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là người trẻ tuổi cũng chớ nên vội vàng tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc trước những sự lựa chọn khó khăn. Nếu còn nhiều điều băn khoăn, tuổi Mão hoàn toàn có thể trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Bản mệnh chớ nên tiếp tục chần chừ, do dự mà hãy sắp xếp thực hiện những công việc quan trọng khác để gặp nhiều thuận lợi, may mắn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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