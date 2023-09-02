Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp đi đâu cũng được bề trên phù hộ trong 10 ngày tới: Bội thu lộc trời, đỏ cả tình lẫn tiền, trúng đậm giàu to

Tâm linh - Tử vi 02/09/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hoan hỷ đón nhận nhiều tin vui trong 10 ngày tới, tài phúc đầy nhà.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu thường nổi tiếng là những người khôn ngoan và năng lực cao trong công việc. Ban đầu, họ thường cho rằng bản thân đi làm để học hỏi thêm và tích luỹ công việc, thế nhưng dưới sự thể hiện xuất sắc của mình, con giáp này nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc trong công ty. Khi đối mặt với khó khăn, tuổi Dậu thường không sợ hãi hay tìm cách lùi lại mà vô cùng tự tin, tràn trề năng lượng cũng như tinh thần chiến đấu. Vì vậy mà tuổi Dậu dễ dàng đạt được mục tiêu và mang về nhiều thành tích đáng khen ngợi.

Đặc biệt, 10 ngày tới là thời điểm tuổi Dậu gặp nhiều may mắn nhờ được Thần Tài ban vía. Họ không hề gặp khó khăn trong việc kiếm tiền hay dành dụm tiền bạc. Trong khi những con giáp khác phải dành dụm tiền thì tuổi Dậu lại có thể thoải mái mua sắm đồ đặc. Ngoài ra, tuổi Dậu còn có cơ hội gặp gỡ nhiều người mới trong các buổi tụ tập cuối tháng. Dù thích hay không thì bạn cũng cần chuẩn bị cho bản thân thật chỉnh chu vì biết đâu sẽ có cơ hội gặp được “người trong mộng”.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp đi đâu cũng được bề trên phù hộ trong 10 ngày tới: Bội thu lộc trời, đỏ cả tình lẫn tiền, trúng đậm giàu to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có tính cách rất tốt. Trong cuộc sống, họ luôn kiên định, sống có nguyên tắc, luôn có đất dụng võ để thể hiện tài năng, ưu điểm của mình.

Nhờ đó mà con giáp này được trọng dụng, khiến tương lai của họ trở nên đầy hứa hẹn. Trong 10 ngày tới, sự nghiệp của con giáp tuổi Mão có được sự đột phá bất ngờ, công việc bước sang một giai đoạn mới.

Nếu như trước đây, người tuổi này khó kiếm được tiền hoặc làm việc gì cũng dễ thất bại thì nay mọi sự suôn sẻ, kiếm tiền nhiều hơn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.

Con giáp này sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu cao hơn mà không bị thua lỗ quá nhiều. Họ sẽ không nghèo quá lâu đâu!

Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp đi đâu cũng được bề trên phù hộ trong 10 ngày tới: Bội thu lộc trời, đỏ cả tình lẫn tiền, trúng đậm giàu to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn khôn khéo, tinh anh lại tài giỏi nên rất thích hợp với kinh doanh. Con giáp này ham học hỏi, sáng tạo nên ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Theo tử vi tướng số, trong 10 ngày tới, bản mệnh sẽ nằm trên đống vàng, hốt được lộc trời.

Không chỉ giàu có, thành đạt mà người tuổi Tuất còn có đường công danh rộng mở với cơ hội thăng quan tiến chức. Cộng thêm tình duyên viên mãn, hạnh phúc nồng nàn nên trong thời gian tới, cuộc sống của con giáp này không có gì để phàn nàn, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp đi đâu cũng được bề trên phù hộ trong 10 ngày tới: Bội thu lộc trời, đỏ cả tình lẫn tiền, trúng đậm giàu to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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