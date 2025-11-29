Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG cho 3 con giáp trong ngày 29/11 và 30/11, chuyển mình gặt hái vinh quang, tay trái đón lộc, tay phải cầm tiền

Trong ngày 29/11 và 30/11, Cát tinh Thực Thần chiếu mệnh, tuổi Tỵ có vận trình tổng quan thiên về sự ổn định, thong dong và hưởng lộc. Bạn làm việc chậm rãi nhưng chắc chắn, tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ. Sự chăm chỉ và tỉ mỉ của bạn sẽ mang lại kết quả tốt.

Với sao Thực Thần trong cung tài chính, bạn được hưởng lợi lộc từ những nguồn thu nhập đều đặn. Lời khuyên là hãy chọn những khoản đầu tư ổn định và tránh đầu cơ mạo hiểm. Các khoản đầu tư vào bất động sản, tiết kiệm hoặc quỹ an toàn sẽ mang lại lợi nhuận tốt. Bạn cũng có thể được hưởng lộc ăn uống, quà tặng bất ngờ từ bạn bè hoặc đối tác.

Con giáp tuổi Tuất

Trong ngày 29/11 và 30/11, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất của diễn ra theo đúng như kế hoạch đã vạch ra. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết con giáp này cũng nên thay đổi theo hoàn cảnh cho phù hợp, đừng quá cố chấp với những nhận định ban đầu của mình.

Vận trình tình duyên tiến triển tốt đẹp, tuổi Tuất có thể gặp được một nửa mà mình vẫn luôn mong ước khi tham gia một hoạt động tập thể nhờ cục diện Tuất Thân tương hội. Khi tình yêu đã gõ cửa, con giáp này đừng ngần ngại hay do dự nữa, hãy dũng cảm nắm lấy hạnh phúc của mình.

Con giáp tuổi Dậu

Trong ngày 29/11 và 30/11, Tam Hội hỗ trợ cho người tuổi Dậu có thể hóa giải những căng thẳng trong các mối quan hệ do trước đây hiểu nhầm mà xa mặt, cách lòng suốt thời gian qua. Bản mệnh nên biết rằng tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình, giúp tâm bạn được thảnh thơi hơn đấy.

Ngày mới khởi động khá tích cực, tuy nhiên sau đó, do có một tin không vui do Thương Quan đưa tới nên với sự việc diễn ra khiến cho người tuổi Dậu bắt đầu có suy nghĩ bi quan. Đừng để chính những cảm xúc thiếu căn cứ ấy tác động đến bạn và khiến bạn đưa ra các quyết định có phần u ám nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!