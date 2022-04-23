Thiên Hoàng soi sáng, qua ngày 24/4, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, tài vận chiếu rọi, danh lợi lưỡng toàn

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 04:40

Số phận an bài, người thuộc top 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ gánh lộc về nhà. Dự đoán qua ngày 24/4, họ càng thêm phúc thêm phần, giàu nứt đố đổ vách.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Bản mệnh có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Qua ngày 24/4, con giáp tuổi Ngọ sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Những chú Ngựa được quý nhân hỗ trợ nên không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, con giáp may mắn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Thiên Hoàng soi sáng, qua ngày 24/4, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, tài vận chiếu rọi, danh lợi lưỡng toàn - Ảnh 1
Qua ngày 24/4, con giáp tuổi Ngọ sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ vốn dĩ đã có vận số may mắn hơn người. Sự nhanh nhạy tháo vát cộng với nghị lực sống phi thường, không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh, khó khăn. Bước qua ngày 24/4, gặp được thời cơ thích hợp, sự nghiệp của tuổi Dần lên như diều gặp gió.

Vị thế của con giáp trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của bản mệnh phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Thiên Hoàng soi sáng, qua ngày 24/4, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, tài vận chiếu rọi, danh lợi lưỡng toàn - Ảnh 2
Bước qua ngày 24/4, gặp được thời cơ thích hợp, sự nghiệp của tuổi Dần lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhạy nên luôn có khả năng nắm bắt cơ hội làm giàu một cách nhạy bén. Chính vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy con giáp này có cuộc sống ổn định. Bước qua ngày 24/4, tuổi Tý làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió.

Bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, cơ hội thăng tiến rõ rệt. Trời phú cho Tý thông minh, uyên bác, lại khéo léo, tinh tế nên con giáp này sẽ thu về lợi ích không nhỏ. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ giữ lại một phần tiết kiệm cho những việc cần thiết sau này.

Thiên Hoàng soi sáng, qua ngày 24/4, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, tài vận chiếu rọi, danh lợi lưỡng toàn - Ảnh 3
Bước qua ngày 24/4, tuổi Tý làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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