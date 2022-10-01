Thiên hoàng chiếu mệnh từ ngày 2/10 đến 15/10, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, gánh tiền bạc tỷ, phát lộc phát tài

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 07:22

Các con giáp dưới đây sẽ được phúc tinh chiếu mệnh, tài khí tăng đột biến, mang lại cơ hội làm ăn và may mắn, tiền bạc cứ thế thi nhau đổ về nhà. Cùng xem có bạn trong số đó không nhé!

Tuổi Hợi

Tử vi nhận thấy, từ ngày 2/10 đến 15/10, tuổi Hợi may mắn đủ đường, tài khí thịnh vượng khủng khiếp. Nhờ vậy mà bản mệnh sẽ có những khoản thu hoạch bất ngờ ở một số dự án đầu tư. Vốn dĩ ban đầu bạn thực hiện kế hoạch với thái độ "thử một chút xem sao" thế nhưng bất ngờ là lợi nhuận lại vượt ngoài dự tính của bạn.

Mệnh chủ gặp nhiều may mắn với sự trợ giúp của các cát tinh, tài vận ngày càng lên cao, đặc biệt là các khoản thu nhập nguồi luồng, nghề tay trái. Bạn có thể tranh thủ làm một số công việc phụ hoặc công việc bán thời gian thích hợp vào thời điểm này, nhất định sẽ thu về lợi nhuận bất ngờ. Vậy nên một khi có cơ hội kiếm tiền, con giáp này sẽ lập tức tận dụng và nắm bắt kịp thời.

Thiên hoàng chiếu mệnh từ ngày 2/10 đến 15/10, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, gánh tiền bạc tỷ, phát lộc phát tài - Ảnh 1
Tử vi nhận thấy, từ ngày 2/10 đến 15/10, tuổi Hợi may mắn đủ đường, tài khí thịnh vượng khủng khiếp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ ngày 2/10 đến 15/10, tuổi Tuất may mắn được Thần Tài nâng bước, quý nhân phù trợ, tài vận của bản mệnh càng về cuối năm lại càng vượng. Miễn là không bỏ cuộc, không ngại khó, ngại khổ, chăm chỉ "cày kiếm" thì sẽ thu được kết quả rất tốt. Tình hình tài chính của bạn sẽ sớm có dấu hiệu tích cực, công việc làm ăn kinh doanh có lộc trời ban.

Bản mệnh chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại cũng kiếm được bộn tiền. Với người làm công ăn lương, khó khăn công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương. Vận may đến bất ngờ, đường tài lộc trở nên vô cùng suôn sẻ, cuối năm tuổi Tuất làm chuyện gì cũng hanh thông, đạt được mong ước.

Thiên hoàng chiếu mệnh từ ngày 2/10 đến 15/10, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, gánh tiền bạc tỷ, phát lộc phát tài - Ảnh 2
Từ ngày 2/10 đến 15/10, tuổi Tuất may mắn được Thần Tài nâng bước, quý nhân phù trợ, tài vận của bản mệnh càng về cuối năm lại càng vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, từ ngày 2/10 - 15/10, trên phương diện tài lộc của người tuổi Mùi có dấu hiệu phát tài khá rõ. Ngoài thu nhập từ công việc chính, những khoản thu phụ, nghề tay trái cũng rủng rỉnh chẳng kém. Một số công nợ trước đây được xử lý triệt để, bạn dư khả năng tích lũy một khoản kha khá cho riêng mình. Dù bạn làm ăn trên lĩnh vực nào đi nữa thì tiền bạc cũng dồi dào, kinh doanh buôn bán phát lộc, thu nhập tăng lên đáng kể.

Người tuổi Mùi gặp vận may trên con đường kiếm tiền, dù Chính Tài hay Thiên Tài cũng đều có thu hoạch đáng kể, chuyện làm ăn cũng "được mùa" dễ "trúng mánh". Chỉ cần bạn giữ được ý chí quyết tâm ban đầu và đừng quá tham lam thì sẽ có thể gặt hái được nhiều tài lộc, không thiếu tiền mà đếm. 

Thiên hoàng chiếu mệnh từ ngày 2/10 đến 15/10, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, gánh tiền bạc tỷ, phát lộc phát tài - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, từ ngày 2/10 - 15/10, trên phương diện tài lộc của người tuổi Mùi có dấu hiệu phát tài khá rõ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trọn tháng 10 dương lịch: 3 con giáp bước ra cửa đụng Thần Tài, lắm phúc nhiều phần, tài lộc trải hoa, tin vui tới tấp

Trọn tháng 10 dương lịch: 3 con giáp bước ra cửa đụng Thần Tài, lắm phúc nhiều phần, tài lộc trải hoa, tin vui tới tấp

Dù trước đó có khó khăn, xui xẻo thế nào đi chăng nữa thì trong tháng 10 dương lịch sắp tới đây, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố, vận may ùn ùn kéo tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 20 ngày tới Dự đoán tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi thứ 7 tử vi ngày 1/10 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý