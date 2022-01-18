THIÊN HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp ĐỆ NHẤT MAY MẮN ‘đạp trúng hố vàng’, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp tiến lên ‘ầm ầm’ từ Tết Âm Lịch 2022

Tâm linh - Tử vi 18/01/2022 08:00

Chúc mừng 3 con giáp được Thiên hoàng chiếu mệnh, giàu sang phú quý, sự nghiệp thăng hoa rạng rỡ đang chờ đón bạn vào năm Nhâm Dân 2022, kể từ Tết Âm lịch.

Tuổi Tỵ

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thông minh và tài năng hơn người. Họ rất khéo léo trong cách đối nhân xử thế và được nhiều người yêu mến. Con giáp tuổi Tỵ thường có mối quan hệ rộng rãi, đi đâu cũng có bạn. Khi gặp khó khăn, sẽ có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, tai qua nạn khỏi.

Bước sang Tết Âm lịch 2022, con giáp tuổi Tỵ được sao Thiên hoàng chiếu mệnh, may mắn cũng tự nhiên kéo đến “ầm ầm”. Tử vi dự đoán, trong năm nay, tuổi Tỵ chắc chắn sẽ gặp quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong công việc làm ăn thăng tiến rạng rỡ, công việc đạt những thành công đáng tự hào, sự nghiệp ngày càng vững chắc.

Chỉ cần nắm bắt cơ hội năm nay được Thiên hoàng chiếu mệnh, con giáp tuổi Tỵ chăm chỉ, bứt phá trong sự nghiệp làm ăn, dựa vào sự chỉ dẫn của tiền bối, quý nhân thì sự nghiệp một bước tiến lên mây, giàu sang phú quý trong tầm tay.

THIÊN HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp ĐỆ NHẤT MAY MẮN ‘đạp trúng hố vàng’, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp tiến lên ‘ầm ầm’ từ Tết Âm Lịch 2022 - Ảnh 1
Chỉ cần nắm bắt cơ hội năm nay được Thiên hoàng chiếu mệnh, con giáp tuổi Tỵ sẽ có sự nghiệp một bước tiến lên mây, giàu sang phú quý trong tầm tay.

 

Tuổi Sửu

Tử vi 2022 nói rằng, con giáp tuổi Sửu chăm chỉ, tháo vát, luôn kiên trì phấn đấu để cuộc sống được tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.

Bước vào năm Nhâm Dần 2022, đặc biệt kể từ Tết Âm Lịch, vận thế của tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ và viên mãn nhờ được sao Thiên Hoàng chiếu mệnh. Trong năm mới, nhờ tinh thần làm việc tích cực, sẽ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc, từ đó công việc thuận lợi, vượng đường phất lên như diều gặp gió.

Chuyên gia tử vi tiết lộ, năm Nhâm Dần, con giáp tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân mang đến cơ hôi làm ăn kinh doanh, kiếm tiền. Nếu tuổi Sửu đang ấp ủ kế hoạch khởi nghiệp, cần xem xét bắt tay vào thực hiện ngay, tranh thủ thời cơ trời ban, một bước đổi đời, giàu sang phú quý, tiền bạc rủng rỉnh.

THIÊN HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp ĐỆ NHẤT MAY MẮN ‘đạp trúng hố vàng’, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp tiến lên ‘ầm ầm’ từ Tết Âm Lịch 2022 - Ảnh 2
Chuyên gia tử vi tiết lộ, năm Nhâm Dần, con giáp tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân mang đến cơ hôi làm ăn kinh doanh, kiếm tiền.

 

Tuổi Tuất

Bước sang năm 2022, tuổi Tuất đừng lo lắng, muộn phiện vì khó khăn đã qua, những ngày tháng vất vả, áp lực với cơm áo gạo tiền sẽ không chấm dứt kể từ Tết Nhâm Dần 2022.

Tử vi nói rằng, tuổi Tuất trời sinh đã thông minh, tháo vát, là người trung thành, luôn có trách nhiệm với công việc của chính mình và được nhiều người tín nhiệm tin tưởng. Từ Tết âm lịch Nhâm Dần 2022, sự cố gắng trước đó của tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bước sang năm mới, cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cững từ đó, người tuổi Tuất luôn là nhân viên xuất sắc trong mắt cấp trên.

Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của bạn. Tuổi Tuất có thể được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập. Đặc biệt, nhờ được Thiên Hoàng chiếu mệnh, 2022 là cơ hội làm giàu, “đạp trúng hố vàng” có một không hai, bạn phải nắm bắt cơ hội, tiền bạc và may mắn sẽ kéo đến “ầm ầm”, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ đang chờ bạn phía trước.

THIÊN HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp ĐỆ NHẤT MAY MẮN ‘đạp trúng hố vàng’, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp tiến lên ‘ầm ầm’ từ Tết Âm Lịch 2022 - Ảnh 3
Nhờ được Thiên Hoàng chiếu mệnh, 2022 là cơ hội làm giàu, “đạp trúng hố vàng” có một không hai, bạn phải nắm bắt cơ hội, tiền bạc và may mắn sẽ kéo đến “ầm ầm”, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ đang chờ bạn phía trước.

 

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Tử vi tuần mới (17/1 – 23/1) của 12 con giáp: Mão hung tinh đeo bám kẻ xấu ngáng đường, Dậu cạnh tranh kịch liệt với đồng nghiệp

Tử vi tuần mới (17/1 – 23/1) của 12 con giáp: Mão hung tinh đeo bám kẻ xấu ngáng đường, Dậu cạnh tranh kịch liệt với đồng nghiệp

Xem dự đoán tử vi tuần mới (17/1 - 23/1) của 12 con giáp để biết vận trình tuần này của bạn thế nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 2022 3 con giáp may mắn Tết Nguyên Đán con giáp phát tài 2022 3 con giáp đệ nhất may mắn tử vi Tết Nguyên Đán

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 8 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’