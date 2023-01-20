Thiên Đế duyệt bảng vàng, từ 20h ngày 20/1, 3 con giáp lộc ùn ùn kéo đến, tiền rót túi ầm ầm, làm ăn tăng tiến, một bước lên hàng đại gia

Mọi phương diện trong ngày đều diễn ra tốt đẹp, ổn định khi bạn tận dụng được các mối quan hệ xã giao trợ lực trên con đường đi tìm cơ hội, khai phá năng lực, thể hiện vai trò của mình với cấp trên. Bằng thái độ cầu tiến, biết lắng nghe cũng như rút kinh nghiệm mà được mọi người yêu mến, trao tặng cơ hội.

Hơn hết, những ai làm ăn buôn bán gặp được quý nhân giúp đỡ mà tránh được sự chơi xấu đến từ đối thủ, không những vậy, đối thủ còn phải tìm cách rút lui khỏi cuộc cạnh tranh trên thương trường này vì tầm ảnh hưởng của bạn quá lớn, tạo tiếng vang bùng nổ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão may mắn nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của bạn đời từ 20h tối này 20/1. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để bạn giải quyết các mâu thuẫn với những người thân quen. Nhưng trước hết, hãy tự hỏi bản thân về nguyên nhân thật sự dẫn đến những mâu thuẫn đó và loại bỏ triệt để những cảm xúc tiêu cực đã qua.

Thời gian này, bạn cảm nhận được sự thay đổi tích cực của bản thân về mọi mặt. Quan trọng là bạn hiểu rõ vị thế của mình nên biết cách tiến - lui phù hợp để có thể tận dụng được sức mạnh nội tại của mình.

Nhờ có Tả Phù phò tá nên những việc tưởng rất khó khăn cũng được bạn xử lý một cách nhanh gọn. Có thể thấy, khả năng đánh giá vấn đề của bạn nhanh và chính xác hơn trước đây rất nhiều.

Ảnh hưởng của Thiên Cẩu gây ra những tác động không tốt như vấn đề về sức khỏe hoặc những thông tin không vui khiến bạn thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ.

Tuổi Sửu

Từ 20h tối này 20/1, những người tuổi Sửu sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản trong nửa cuối năm. Thời gian tới, tuổi Sửu nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương.

Đây là lúc mà tuổi Sửu sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.