Thiên Ấn trợ lực, đường quan lộ xán lạn: Đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến, tài lộc như ý, cuộc sống thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/06/2023 23:25

Đúng 10 ngày nữa là cơ hội trở mình của 3 tuổi này. Bạn sẽ có được vị trí tốt và có khả năng được thăng quan tiến chức cao hơn nữa, tiền lương đổ về ầm ầm.

Tuổi Dậu 

Thiên Ấn trợ lực, đường quan lộ xán lạn: Đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến, tài lộc như ý, cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn trợ giúp cho đường quan lộ của Dậu thuận lợi, ký kết hợp đồng làm ăn có nhiều lộc lá. Dù không xuất sắc nhưng ít ra người tuổi này cũng không vướng phải những rắc rối lớn nào, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt đẹp. 

Dậu nên cẩn thận hết sức trong chuyện tiền bạc hôm nay do bạn gặp phải Tương Xung cục. Trong vấn đề vay mượn thân đến mấy cũng phải giấy trắng mực đen để sau này đỡ cãi cọ. Khuyên tuổi này không nên làm liều vay tiền to để mua xe, mua đất, thời gian này hãy an phận.

 

Cục diện ngũ hành Kim khắc Mộc cho thấy con giáp này không được lòng bạn bè, nhiều lúc ăn nói quá thẳng thắn khiến người ta rất ngượng. Hội độc thân đừng nuôi hy vọng ai đó sẽ tiến tới với bạn, thời điểm này duyên chưa tới nên rất khó để có người yêu.

 

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ là người thông minh hết lòng vì công việc. Con giáp này luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống và phải bằng mọi giá đạt được nó. Người có năng lực như tuổi Ngọ sẽ chẳng sợ thua thiệt. Trong công việc chỉ cần tập trung cao độ là họ có thể làm bằng 5 bằng 10 người khác. Sẵn có tư chất trong người, con giáp này sớm khẳng định được vị trí trong công ty và được lòng cấp trên.

Đúng 10 ngày nữa là cơ hội trở mình của tuổi Ngọ. Bạn sẽ có được vị trí tốt và có khả năng được thăng quan tiến chức cao hơn nữa, tiền lương đổ về ầm ầm. Con số này là một con số khủng vì hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực cũng như năng lực của bạn. Những ngày vất vả đã qua, đây là lúc tận hưởng thành quả.

Tuổi Dần 

Thiên Ấn trợ lực, đường quan lộ xán lạn: Đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến, tài lộc như ý, cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp Đúng 10 ngày nữa, người tuổi Dần tài năng nhưng cũng khá tham vọng. Họ mang tính cách tự chủ, không bằng lòng với những gì mình đã có.

Con giáp này có thể nhìn ra cơ hội trong cuộc sống. Họ bình tĩnh trước khó khăn, thử thách. Điều này tạo điều kiện để họ phát triển bản thân tốt hơn.

Người Dần có tính cách linh hoạt và thích thích ứng với môi trường và tình huống mới. Họ không ngại thay đổi và thích khám phá những điều mới mẻ. Điều này giúp họ thích nghi tốt với những thay đổi và thử thách.

Con giáp này cũng có trí tuệ sắc bén và khả năng hiểu biết tốt. Họ có óc quan sát nhạy bén, phân tích sự vụ và có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. trong những đặc điểm đáng chú ý của người Dần là tính quyết tâm và kiên nhẫn. Họ có sự kiên trì trong việc đạt được mục tiêu và không dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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