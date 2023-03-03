Thiên Ấn nhắc nhở 4 con giáp cần thận trọng cuối tuần này (4-5/3) kẻo vận xui đổ xuống đầu

Bạn được khuyên nên tránh xa những cuộc tranh đấu, cãi vã bởi điều đó sẽ khiến bạn chịu nhiều thiệt thòi. Điềm báo tử vi cho thấy, con giáp này rất dễ nảy sinh xung đột với người khác khi ý kiến của hai bên trái ngược nhau hoàn toàn, công việc cũng chững lại vì thế.

Xem tử vi khoa học, rất tiếc khi tuổi Mão chính là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này (4-5/3). Nguyên nhân của phần lớn những điều đen đủi xảy ra ở thời điểm này cũng đến từ việc bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Bạn nên biết hài lòng với những gì mình đang có, tập trung vào tích lũy nhiều hơn để đảm bảo cho tương lai, cũng là chờ đợi thời vận tốt đẹp hơn.

Chẳng những vậy, thời gian này bạn cũng không có vận may về tài chính đâu, chớ nên mạo hiểm đầu tư hay tham gia những trò đỏ đen kẻo tiền bạc đội nón ra đi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi cuối tuần, vận trình của người tuổi Ngọ trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật này biến động khá rõ, vận trình nhiều thăng trầm.

Hung tinh án ngữ, con giáp này được nhắc nhở nên thận trọng trong mọi hành động và quyết định. Điềm báo cho thấy có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Lúc này bạn cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc.

Hung vận có chiều hướng tăng cao, tài chính cũng khó gặp may. Họa phá tài rình rập nhắc nhở bạn càng cần phải thận trọng với túi tiền của mình hơn.

Bản thân bạn có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân khó mà thảnh thơi tận hưởng ngày cuối tuần như bao người khi hung tinh có thể gây tác động xấu lên vận trình của bản mệnh.

Dấu hiệu hao tài hiện rõ, bạn được khuyên nên thận trọng hơn với tài chính của mình. Nhất là trong thứ 7 ngày 4/3/2023, dù con giáp này có khả năng kiếm tiền nhờ vào sự nhanh nhẹn, xởi lởi của mình nhưng họa cũng từ trong phúc mà ra.

Bản mệnh dễ bị lừa lọc, lợi dụng do quá dễ tin người. Ngày này bạn cũng chớ nên vì cả nể mà cho vay hay đầu tư vào các hạng mục mạo hiểm vì khả năng mất trắng là rất cao.

Công việc cũng xuất hiện nhiều trở ngại khi bản mệnh không dồn hết tập trung vào những nhiệm vụ đang làm. Đầu óc thường hay xao lãng nên mắc phải sai lầm là chuyện tất yếu. Nếu con giáp này không nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần làm việc thì rất dễ đánh mất vị trí mình đang có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cũng là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này. Dù bạn đã nỗ lực nhưng vẫn khó tránh khỏi những điều không mong muốn xảy ra.

Tinh thần sa sút, bạn thiếu đi sự nhiệt huyết và yêu thích với công việc hiện tại, chưa làm đã có xu hướng buông xuôi. Nhất là khi được giao nhiệm vụ mới, con giáp này không mấy hăng hái, hiệu suất cũng khá nửa vời.

Đường tài lộc cũng không được suôn sẻ, thuận lợi cho lắm. Các nguồn thu chủ yếu vẫn dựa vào công việc chính, không có thêm khoản ngoài luồng nào.

Tiền vào chẳng thấy mà chỉ thấy tiền ra, con giáp này có thể phải chi trả rất nhiều cho chính những nhu cầu thường ngày của bản thân và cả sở thích mua sắm không ngừng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.