Thị phi bao vây, tiểu nhân tiếp cận, 3 con giáp này ngày 31/10/2021 không cầu được tài lộc, sự nghiệp công danh gặp không ít khó khăn

Tâm linh - Tử vi 30/10/2021 21:12

Tử vi ngày 31/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này không cầu được tài lộc, sự nghiệp công danh gặp không ít khó khăn do thị phi bao vây, tiểu nhân tiếp cận.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 31/10/2021 không thích hợp để tuổi Tý tiến hành các hoạt động cầu tài, đầu tư tài chính bởi nguy cơ mất tiền của bản mệnh khá cao. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể khiến tiền mồ hôi nước mắt đổ sông đổ biển.

Ngoài ra, bản mệnh cũng chớ vội tin người trong hôm nay. Những lời đường mật của đối phương nếu chưa được kiểm chứng thì rất có thể nhằm mục đích dụ dỗ con giáp này lọt bẫy để chiếm đoạt lợi ích. Cẩn thận không bao giờ là thừa cả.

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Chủ nhật ngày 31/10/2021 không thích hợp để tuổi Tý tiến hành các hoạt động cầu tài, đầu tư tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay ngày 31/10/2021 Tuổi Thìn nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì hôm nay thị phi, tiểu nhân đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kĩ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn.

Vận trình tài lộc bấp bênh. Bản mệnh nên thật sáng suốt trong mọi quyết định liên quan tới tài chính. Dù kiếm được tiền thì Thìn cũng không giữ lại được quá lâu vì thói chi tiêu hoang phí.

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Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra vất vả. Tử vi dự báo con giáp này đang đứng trước nguy cơ rủi ro khá lớn. Tiểu nhân đeo bám khiến mọi nỗ lực xây dựng hình ảnh của con giáp này gần như đều đổ sông đổ biển, tuy nhiên đừng vội bỏ cuộc giữa chừng.

Tác động của họa tiểu nhân đẩy con giáp này vào những cảnh huống khó lường trước. Vận trình tài lộc bấp bênh. Tuổi Dậu cần phải có kế hoạch quản lý tài chính thông minh để không rơi vào cảnh khó khăn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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