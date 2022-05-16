Theo nhân tướng: Phụ nữ có 6 đặt điểm sau thường gây chuyện cãi vã với chồng, gia đình không mấy hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 16/05/2022 18:40

Người vợ là nút thắt quan trọng trong các cuộc hôn nhân gia đình, vì vậy nếu người vợ là người hay cáu kỉnh, không biết đối nhân xử thế sẽ khiến người chồng mệt mỏi, dễ chán nản dẫn đến hôn nhân sớm đổ vỡ.

Tướng phụ nữ môi trái phải không cân xứng

Nhìn từ phía trực diện, nếu nửa môi trái mỏng hơn nửa môi phải hoặc có cảm giác môi không đối xứng, vênh sang một bên. Phụ nữ có tướng môi này dễ gặp trục trặc trong hôn nhân.

Người này thường không giữ chữ tín, không biết thông cảm với người khác. Kết hôn được một thời gian dài sẽ sinh chán nản, nếu không thường xuyên cãi vã thì cũng đòi li hôn.

Mắt xếch

Theo nhân tướng: Phụ nữ có 6 đặt điểm sau thường gây chuyện cãi vã với chồng, gia đình không mấy hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mắt xếch thường là mẫu người không kiểm soát được lời ăn tiếng nói, không để ý đến cảm xúc của những người xung quanh, họ luôn có xu hướng dùng những lời lẽ ác ý, xúc phạm và mỉa mai, châm chọc người đối diện. cảm thấy khó chịu.

Đặc biệt là khi nói đến chồng, kiểu phụ nữ mắt xếch thường coi thường chồng, luôn miệng mắng nhiếc chồng khiến cuộc sống vợ chồng lao đao triền miên, chẳng ai chịu nhún nhường chấp nhận. Ly hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Đầu mũi nhọn

Tướng nữ mũi nhọn là loại người nhiều tính toán, ngày đêm luôn chìm đắm trong những mưu mô, không chỉ trong công việc mà ở nhà, họ cũng rất khắt khe, mọi thứ đều phải hoàn hảo nên họ không bao giờ nhận lỗi từ những người khác. Với tướng mũi này, họ không thích gần gũi chồng, trong gia đình luôn làm chúa, muốn ai cũng phải làm theo ý mình.

Lông mày hình móc câu

Theo nhân tướng: Phụ nữ có 6 đặt điểm sau thường gây chuyện cãi vã với chồng, gia đình không mấy hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lông mày hình móc câu chính là phần đuôi lông mày cong, móc tròn vào phía trong. Nữ giới có đặc điểm lông mày trên cộng thêm tròng mắt linh hoạt, lúc nào cũng đảo ngược đảo xuôi, phản ứng nhạy bén đa phần là người gian xảo, không trung thực.

Người này thường đặt ra yêu cầu cao cho đối phương, đồng thời hay có kiểu đứng núi này trông núi nọ, cùng lúc yêu cả mấy người rồi mang họ ra so sánh thiệt hơn.

Răng mọc lung tung

“Cái răng, cái tóc là góc con người”, cổ nhân đã có câu như thế. Phụ nữ hàm răng mọc lộn xộn, không đều làm cho khuôn mặt phá tướng, người sở hữu nó lúc nào thích buôn chuyện, đặt điều, nói năng hỗn láo. Họ lúc nào mang tới những hiềm khích, sự khó chịu cho người khác bằng những câu nói đùa thâm ý. Cuộc sống hôn nhân với người phụ nữ này thường rất mệt mỏi, họ lươn lẹo với cả chồng mình nên khó mà có thể bền vững được.

Trán cao

Theo nhân tướng: Phụ nữ có 6 đặt điểm sau thường gây chuyện cãi vã với chồng, gia đình không mấy hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong nhân tướng học, người phụ nữ có xương trán cao là những người tham vọng. Họ thích làm chủ, thích sai bảo người khác. Mẫu người này khá bao đồng, thích xía vào chuyện của người khác, "đâm chọt" tạo nên hiềm khích nên ai cũng phải xa lánh.

Đặc biệt thì họ lúc nào thích quản lý chồng, không cho chồng quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Muốn chồng phải nghe theo lời của mình.Tuy nhiên, những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, một số quan điểm của nhân tướng học đối với tướng số của người mũi to. Thực tế, tính cách và vận mệnh của một người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường sống, môi trường giáo dục,…

Tuy nhiên, những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, một số quan điểm của nhân tướng học đối với tướng số của người phụ nữ. Thực tế, tính cách và vận mệnh của một người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường sống, môi trường giáo dục,…

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nhân tướng học: "Phụ nữ mũi to, chẳng lo tài vận"

Nhân tướng học: "Phụ nữ mũi to, chẳng lo tài vận"

Tướng số luận rằng người tướng mũi to không lo chết đói, điều này có thể hiểu rằng người có đầu mũi to tướng số thường giàu có, đường tiền tài rất xán lạn. Vậy điều này có thực sự đúng?

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Từ khóa:   Phong thủy Tướng số Tướng mặt phụ nữ

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