Thầy tướng số phán đúng 7 ngày tới (29/9): top 3 con giáp hưởng hết đặc ân của thần tài, tiền bạc chạy vào túi, mua đất đổi xe không cần suy nghĩ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 17:23

3 con giáp sau có cát tinh hộ thể bản mệnh nhận tài khí, nên việc giàu lên chỉ là chuyện trong nay mai.

Tuổi Mão

Trong ngày này, người tuổi Mão sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Tử vi cho biết trong thời gian này tuổi Mão chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh.

Thầy tướng số phán đúng 7 ngày tới (29/9): top 3 con giáp hưởng hết đặc ân của thần tài, tiền bạc chạy vào túi, mua đất đổi xe không cần suy nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chưa hết, thời gian này tuổi Mão còn có cơ hội tái ngộ với cố nhân năm xưa, và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế lẫn tinh thần. Trong thời gian này, tuổi Mão chỉ cần con giáp này làm ăn chăm chỉ, vạch ra chí hướng rõ ràng thì chắc rằng thành công lớn đang chờ bạn phía trước. Lời khuyên cho tuổi Mão là nên chăm chỉ nắm bắt thời cơ trước mắt để thay đổi cuộc sống của mình càng ngày càng trở nên giàu có, khấm khá hơn.

Tuổi Dần

Tử vi 7 ngày tới cho biết các mục tiêu mà tuổi Dần đề ra mau chóng được chinh phục trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Có Thần Tài ở bên hỗ trợ, con giáp này dù gặp khó khăn cũng sớm vượt qua dễ dàng.

Thầy tướng số phán đúng 7 ngày tới (29/9): top 3 con giáp hưởng hết đặc ân của thần tài, tiền bạc chạy vào túi, mua đất đổi xe không cần suy nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dần thuộc tuýp người thông minh, ứng biến nhanh chóng với mọi trường hợp. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất, con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn. Thời gian này, vận tài lộc phong phú khi đem về nguồn tiền dồi dào, tuổi Dần càng lúc càng có thêm nhiều cơ hội để phất lên giàu sang. Vận trình tình cảm cũng êm ấm, hạnh phúc. Cuộc sống lứa đôi luôn thuận hòa, hạnh phúc trở thành niềm mơ ước của không ít người. 

Tuổi Thìn

Tin vui với tuổi Thìn là những điều bản mệnh tâm niệm muốn đạt được rất có thể trở thành hiện thực vào nửa cuối tháng 9. May mắn này nằm ở chính chí tiến thủ và sự quyết tâm cao độ đã giúp họ tự tạo ra vận may cho mình.

Thầy tướng số phán đúng 7 ngày tới (29/9): top 3 con giáp hưởng hết đặc ân của thần tài, tiền bạc chạy vào túi, mua đất đổi xe không cần suy nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Thìn có cá tính, nhiệt huyết với đam mê của mình. Họ cũng mưu cầu sự quyền lực và giàu có nên không ngừng cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Càng rơi vào khó khăn, tuổi Thìn càng quyết tâm vượt qua để giữ vững vị thế dẫn đầu của mình. Nhờ sở hữu chí tiến thủ mạnh mẽ như vậy, từ đây tới cuối năm 2022 tuổi Thìn nghèo mấy cũng giàu có, tiền bạc dồi dào không ngờ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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