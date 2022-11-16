Thầy tướng số mù tiên đoán vận số 3 con giáp trong 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/11): Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, làm nên nghiệp lớn, phú quý hơn người, của tiêu chẳng hết

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 01:00

Trong thời gian này, 3 con giáp "chuột sa hũ nếp" vươn mình thoát nghèo, giàu sang hơn người, mua nhà sắm xe trong chớp mắt.

Tuổi Mùi

Trong thời gian này, vận số người tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Thầy tướng số mù tiên đoán vận số 3 con giáp trong 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/11): Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, làm nên nghiệp lớn, phú quý hơn người, của tiêu chẳng hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, trong thời gian này, tuổi Mùi có con đường công danh sự nghiệp suôn sẻ. Dù làm ở lĩnh vực nào, con giáp này cũng được Thần Tài và quý nhân hỗ trợ nhiệt tình, đạt được những bước tiến quan trọng. Các mục tiêu mà tuổi Mùi đã đặt ra sẽ được hoàn thành xuất sắc. Con giáp này có túi tiền rủng rỉnh hơn trước rất nhiều.

Tuổi Tuất

Theo tử vi, người tuổi Tuất có con đường sự nghiệp phát triển hanh thông bởi bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích, để bạn có thể vượt qua khó khăn. Nếu khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn.

Thầy tướng số mù tiên đoán vận số 3 con giáp trong 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/11): Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, làm nên nghiệp lớn, phú quý hơn người, của tiêu chẳng hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn tìm được chỗ đứng trên thị trường nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn gia tăng ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn.

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói người tuổi Dậu tính cách thâm trầm, nói ít làm nhiều. Trong công việc, họ thể hiện mình là người mạnh mẽ, kiên định, dám theo đuổi mục tiêu của bản thân. Phần lớn con giáp này thường có nhiều bạn bè, được nhiều quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Thầy tướng số mù tiên đoán vận số 3 con giáp trong 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/11): Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, làm nên nghiệp lớn, phú quý hơn người, của tiêu chẳng hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, con giáp tuổi Dậu được sao may mắn chiếu rọi, dự báo tài lộc của họ sẽ tăng lên nhanh chóng, điềm lành gõ cửa. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu nắm bắt cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này được dự báo sẽ làm nên chuyện. Tuy công việc có nhiều điểm sáng nhưng sức khỏe của họ trong tháng này lại không tốt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

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