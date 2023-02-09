Thầy tử vi nêu rõ tên 3 con giáp vơ hết tiền thiên hạ vào 3 ngày (10, 12 và 12/2/2023): Liên tục đón nhận tin vui, tiền tài như ý, phúc khí ngập tràn, tận hưởng vinh quang, ân sủng

Tâm linh - Tử vi 09/02/2023 01:00

Những con giáp tịnh tâm, sống đời vui khỏe, tinh thần phơi phới, vận khí như hoa nở.

 

Tuổi Dần

Tuổi Dần thực sự là kiểu người có dũng khí, không sợ hãi trước khó khăn, thử thách. Mọi thứ bạn đạt được là do chính bạn tự tay giành lấy. Tinh thần lạc quan cùng năng lượng tích cực chính là "lá bài tẩy" giúp tuổi Dần bứt phá trong học tập và công việc.

Thầy tử vi nêu rõ tên 3 con giáp vơ hết tiền thiên hạ vào 3 ngày (10, 12 và 12/2/2023): Liên tục đón nhận tin vui, tiền tài như ý, phúc khí ngập tràn, tận hưởng vinh quang, ân sủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính sự lạc quan này cũng là chìa khóa giúp tuổi Dần có cuộc sống suôn sẻ trong thời gian này. Siêng năng phấn đấu lại chẳng ngại thị phi đối đầu, người thuộc trường phái thực lực như tuổi Dần có thể dễ dàng hoàn thành tốt những ý tưởng và dự định trong công việc. Cuối tháng lương về, chỉ cần nghe thấy tiếng "ting ting" là bạn đi shopping không cần nhìn giá rồi.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi trong thời gian này cũng nhận được rất nhiều may mắn. Con giáp này sẽ có nhiều người như bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Đặc biệt, tuổi Mùi dễ được sự thịnh vượng trong tài lộc. Tiền bạc lúc nào cũng ở trong trạng thái dư dả.

Thầy tử vi nêu rõ tên 3 con giáp vơ hết tiền thiên hạ vào 3 ngày (10, 12 và 12/2/2023): Liên tục đón nhận tin vui, tiền tài như ý, phúc khí ngập tràn, tận hưởng vinh quang, ân sủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội phát triển sự nghiệp của người tuối Mùi đang đến. Vì thế, nếu cố gắng chăm chỉ làm việc, tuổi Mùi sẽ thu được kết quả vô cùng bất ngờ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mạnh mẽ là thế nhưng chỉ khi có một chuyện bé cỏn con cũng làm họ xuống dốc nhanh chóng. Đặc biệt trong thời gian trước đây tử vi thấy được tinh thần của Dậu có vẻ trầm lắng hơn nhiều phần do áp lực công việc và tình cảm.

Thầy tử vi nêu rõ tên 3 con giáp vơ hết tiền thiên hạ vào 3 ngày (10, 12 và 12/2/2023): Liên tục đón nhận tin vui, tiền tài như ý, phúc khí ngập tràn, tận hưởng vinh quang, ân sủng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ lúc này trở đi, tuổi Dậu sẽ vượt qua mọi chông gai nhờ gặp được quý nhân, cuộc sống từ sau giai đoạn này sẽ được nâng lên một tầm cao mới không ai sánh bằng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, Dậu sẽ tìm được cơ hội trở thành đại gia, cuộc sống vinh hoa giàu có. Ngoài việc có được sự nghiệp thăng hoa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng. Sau thời gian chờ đợi, tìm kiếm, người độc thân sẽ gặp được người trong mộng, viết lên chuyện tình đẹp như ý.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

 

 

 

Đúng 4h sáng Thứ 5 ngày 9/2/2023: 3 con giáp vét sạch ví Thần Tài, Lộc lá đổ dồn vào người, công việc làm gì cũng phất, ngồi yên hưởng thành quả phú quý

Đúng 4h sáng Thứ 5 ngày 9/2/2023: 3 con giáp vét sạch ví Thần Tài, Lộc lá đổ dồn vào người, công việc làm gì cũng phất, ngồi yên hưởng thành quả phú quý

Tử vi dự đoán bước sang khung giờ này, những con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn như chuột sa hũ gạo, ai cũng hờn ghen đỏ mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 10/2/2023 tử vi tu vi ngay 10/2/2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 8 giờ 39 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 8 giờ 42 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 48 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng