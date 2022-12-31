Thầy tử vi gieo quẻ đại cát, sang 2 ngày đầu tuần mới, 3 con giáp thời tới khó cản, trời thương ban bạc vàng, tiền tài dư dả, cơ đồ hưng thịnh

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 10:17

Tử vi dự đoán, bước sang 2 ngày đầu tuần mới, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ gặp được duyên lành nên công việc, tình yêu, cuộc sống đều ấm êm như ý.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã có khí chất sang chảnh, họ thông minh và tài giỏi, đặc biệt thích hợp để làm quản lý. So với những con giáp khác, tuổi Thìn có năng lực tuyệt vời, dù dấn thân vào ngành nghề gì, họ đều có thể làm tốt bằng chính khả năng của mình.

Thầy tử vi gieo quẻ đại cát, sang 2 ngày đầu tuần mới, 3 con giáp thời tới khó cản, trời thương ban bạc vàng, tiền tài dư dả, cơ đồ hưng thịnh - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, bước sang 2 ngày đầu tuần mới, tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán, bước sang 2 ngày đầu tuần mới, tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Vốn là người có trách nhiệm nên chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa thì nhất định sẽ xây dựng được sự nghiệp viên mãn, mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Mùi

Tử vi có nói, sang 2 ngày đầu tuần mới, tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành.

Thầy tử vi gieo quẻ đại cát, sang 2 ngày đầu tuần mới, 3 con giáp thời tới khó cản, trời thương ban bạc vàng, tiền tài dư dả, cơ đồ hưng thịnh - Ảnh 2
Tử vi có nói, sang 2 ngày đầu tuần mới, tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới. Những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách hiền lành và thật thà. Họ đối xử chân thành với tất cả mọi người nên dễ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Họ có số phú quý trời sinh, tuy nhiên, con đường làm giàu của họ lại không hề dễ dàng mà phải trải qua nhiều gian nan, trắc trở.

Thầy tử vi gieo quẻ đại cát, sang 2 ngày đầu tuần mới, 3 con giáp thời tới khó cản, trời thương ban bạc vàng, tiền tài dư dả, cơ đồ hưng thịnh - Ảnh 3
Bước sang 2 ngày đầu tuần mới, tuổi Tuất sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm đáng quý, có ích cho quá trình phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang 2 ngày đầu tuần mới, tuổi Tuất sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm đáng quý, có ích cho quá trình phát triển. Họ sẽ thường tìm được những cơ hội phát tài quý giá khiến họ một bước lên mây, trở thành người sung túc đáng ghen tị.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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