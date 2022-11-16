Thầy tử vi đoán ra thời điểm Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp sau là đúng 16h chiều Thứ 5 ngày 17/11: Ra đường hứng ngay mưa tiền, trăm sự hanh thông, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 05:50

Từ khung giờ này, 3 con giáp may mắn thật đáng ghen tị, dẫn đầu mọi lĩnh vực, gặt hái được nhiều thành tựu khiến mọi người đều mơ ước. Từ đây tương lai của họ sẽ tươi sáng rực rỡ mà bản thân hằng mong ước.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là người không ngừng tìm kiếm cơ hội để đổi đời, biết cách thể hiện bản thân để mở rộng quan hệ trong cuộc sống. Tuổi Thìn cũng là người giỏi giao tiếp, họ sống vui vẻ nên được mọi người thương yêu hết mực. Bên cạnh đó họ cũng có nhiệt huyết với công việc của mình, không dễ dàng bỏ cuộc và luôn nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội để thành công.

Thầy tử vi đoán ra thời điểm Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp sau là đúng 16h chiều Thứ 5 ngày 17/11: Ra đường hứng ngay mưa tiền, trăm sự hanh thông, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, mọi sự cố gắng của tuổi Thìn sẽ được đền đáp xứng đáng, Thìn cũng sẽ tìm được cơ hội kiếm nhiều tiền, ngoài ra họ sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống sẽ thăng hoa vượt trội bất ngờ, tình tiền viên mãn.

Tuổi Sửu

May mắn đến với người tuổi Sửu trên nhiều phương diện của cuộc sống. Với thái độ làm việc chăm chỉ và tích cực, chủ động đương đầu với thách thức, bạn sẽ sớm nhận được những thành quả xứng đáng. Từ khung giờ này, bạn thường được cấp trên giao phó trọng trách, đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, có sức ảnh hưởng trong tập thể. Đặc biệt với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản, tháng này công việc càng thêm hanh thông, làm tới đâu chắc tới đó, giữ được uy tín với cấp dưới.

Thầy tử vi đoán ra thời điểm Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp sau là đúng 16h chiều Thứ 5 ngày 17/11: Ra đường hứng ngay mưa tiền, trăm sự hanh thông, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự thuận lợi trong sự nghiệp cũng kéo theo nhiều cải thiện trong tình hình tài chính. Nếu mạnh dạn đầu tư trong thời điểm này, bạn sẽ có lãi, tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định bạn nhớ phải tính toán thật kĩ càng, điều tra thị trường cẩn thận, nắm được xu hướng hiện nay. Ngoài ra, một số người cực kỳ may mắn còn có cơ hội phát tài dựa trên vận may của mình.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính tình tốt bụng, sống nhân nghĩa, thủy chung. Họ cũng rất cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Người tuổi này tu dưỡng tốt, ăn nói khéo léo, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được quý nhân phù trợ.

Thầy tử vi đoán ra thời điểm Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp sau là đúng 16h chiều Thứ 5 ngày 17/11: Ra đường hứng ngay mưa tiền, trăm sự hanh thông, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, con giáp tuổi Tuất sẽ có cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới hoặc chí ít cũng là một lời hợp tác đầu tư kinh doanh. Con giáp tuổi này cũng cần chuẩn bị cho những chuyến công tác xa. Những người làm công ăn lương có thể được điều chuyển đến một vị trí mới phù hợp hơn với khả năng. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, tận tâm, về sau rất dễ đạt được những thành tựu rực rỡ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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