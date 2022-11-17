Thầy tử vi chỉ rõ: 3 tuổi có tài, có lộc cuối tháng 11 trúng số,tiền tỷ trong tay, mua nhà sắm xe, tiêu tiền thoải mái, tháng 12 đổi đời, chuẩn bị tinh thần đón Tết tưng bừng

Tuổi Tý là con giáp sống lạc quan, tích cực nên luôn vượt qua khó khăn dễ dàng. Nhiều người cho rằng con giáp này sống vô tư nhưng thật ra lại tinh tế sâu sắc hơn người khác nhiều. Đây là con giáp sống hiểu đạo lý, sòng phẳng không thích nợ nần ai. Nhưng họ cũng sẵn sàng giúp đỡ những người yếu kém hơn mình.

Đặc biệt, với tấm lòng bao dung, lương thiện, họ luôn đồng cảm và sẻ chia với mọi người. Trong nhiều trường hợp, dù có khó khăn cho bản thân, họ cũng không so đo tính toán, sẵn sàng nhận về mình những tình huống bất lợi. Thử hỏi rằng những người như thế liệu có ai mà không yêu quý, cho đi rồi sẽ được nhận lại, về sau cuộc sống của họ sẽ êm đềm và hạnh phúc tràn đầy niềm vui.

Nếu chịu khó để ý một chút bạn sẽ thấy những người tuổi Tý rất hòa nhã, hay nhún nhường, luôn là người kết thúc câu chuyện trước chứ không tranh cãi với người khác. Hơn ai hết, họ hiểu được những hậu quả của những việc đó vì thế không muốn biến những chuyện đơn giản thành phức tạp mà rất có thể sẽ làm tổn thương đến nhau.

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Tuổi Dậu

Chúc mừng tuổi Dậu "vượt vũ môn thành công" khi chinh phục được thành công ở nửa cuối tháng 11, tạm biệt những trầm luân, ái ố trước đấy để đón tháng 12 rực rỡ.

Thời điểm này bản mệnh làm việc có chính kiến, quyết đoán hơn rất nhiều mà nắm bắt được cơ hội làm giàu nhanh chóng thu lợi về cho bản thân. Đặc biệt khi trong tay đã có được một khoản tiền nhất định thì bạn càng phải biết trân trọng công sức của mình.

Tiếp tục mang số tiền ấy đi đầu tư, thậm chí bạn hoàn toàn có thể đầu tư vào một dự án với lĩnh vực hoàn toàn mới mà vẫn có lãi đầy tay. Hãy nhanh chóng chớp lấy cơ hội vàng ngọc này đi nhé!

Phương diện tình cảm cũng trở nên thuận đường, nhân duyên khác giới vượng nở đỉnh điểm, đi đâu cũng có người trao gửi tình cảm, thầm thương trộm nhớ.

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Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bản tính phóng khoáng, ham vui, ưa mạo hiểm, thích thử những điều mới lạ. Có thể ở giai đoạn đầu của cuộc đời, người tuổi Ngọ phải nếm trải không ít thất bại, nhưng điểm mạnh của con giáp này là không dễ dàng từ bỏ mục tiêu và lý tưởng.

Nhờ sự nhiệt huyết, giàu năng lượng tích cực và tinh thần vươn lên không mệt mỏi nên cuộc đời của các bạn ở giai đoạn trung vận trở ra sẽ xuất hiện những bước ngoặt lớn, có tính chất thay đổi cục diện theo hướng tích cực, thuận lợi, suôn sẻ.

Đặc biệt, từ cuối tháng 11 này tới hết năm, tuổi Ngọ sẽ lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý là một cuộc sống hoàn toàn có được trong tầm tay.

* Thông tin mang tính chất tham khảo