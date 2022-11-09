Thầy tiên tri mù gieo quẻ bốc tên 3 con giáp 99% trúng số độc đắc trong 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/11): Mọi sự thuận buồm xuôi gió, làm ăn như ý, ôm cục vàng to, gánh núi tiền lớn, làm "sương sương" mà nhận tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 15:20

Cùng xem 3 con giáp nào có cơ hội đổi vận thay số, chuyển bại thành thắng nhận được cục vàng lớn vào 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/11).

 

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão sẽ có đầu óc nhạy bén, trầm tính và trở nên thực tế, có trách nhiệm hơn khi tâm trí của họ trưởng thành. Bắt đầu từ 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/11), những người tuổi Mão sẽ đón nhận tin vui trong công việc, có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Quý nhân sẽ đánh giá cao năng lực của họ và giúp người tuổi Dần phát huy tốt hơn nữa. Những khó khăn trong thời gian gần đây được tháo gỡ, người tuổi Mão hứa hẹn sẽ có bước ngoặt mới trong cuộc đời mình. Hạnh phúc nhân lên gấp bội, con giáp này sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu, tài lộc dồi dào, gia đình phú quý.

Thầy tiên tri mù gieo quẻ bốc tên 3 con giáp 99% trúng số độc đắc trong 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/11): Mọi sự thuận buồm xuôi gió, làm ăn như ý, ôm cục vàng to, gánh núi tiền lớn, làm 'sương sương' mà nhận tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong số tất cả các con giáp, tuổi Tuất được xem là những người phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi còn nhỏ. Đa số họ không hẳn được sinh ra trong gia đình giàu có, nếu có thì cũng chỉ là một giai đoạn nhất định, không dài lâu. 

Thầy tiên tri mù gieo quẻ bốc tên 3 con giáp 99% trúng số độc đắc trong 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/11): Mọi sự thuận buồm xuôi gió, làm ăn như ý, ôm cục vàng to, gánh núi tiền lớn, làm 'sương sương' mà nhận tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chịu khổ và vất vả là thế nhưng khi bước vào 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/11), tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng, điều đó không chỉ dựa vào vận mệnh mà còn dựa vào khả năng chịu đựng và thực lực của tuổi Tuất. Chẳng may vướng vào nợ nần thì đến giai đoạn này, mọi thứ sẽ được thanh lý triệt để, không những thế họ còn có của ăn của để, tài sản kiếm được trong giai đoạn này đủ sống an nhàn đến cuối đời. Nhìn chung, hậu vận tuổi Tuất khá an nhàn và sung túc khiến ai cũng ghen tị.

Tuổi Dần

Là con giáp may mắn nên dù phải trải qua khó khăn song người tuổi Dần hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công. Hãy giữ vững định hướng của mình, bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người khác. Chỉ cần bạn cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra phương án giải quyết vấn đề và được cấp trên đánh giá cao.

Thầy tiên tri mù gieo quẻ bốc tên 3 con giáp 99% trúng số độc đắc trong 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/11): Mọi sự thuận buồm xuôi gió, làm ăn như ý, ôm cục vàng to, gánh núi tiền lớn, làm 'sương sương' mà nhận tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào khoảng thời gian giữa tuần, khi bạn tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp với mình. Có thể bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song bạn hoàn toàn có thể khiến cuộc sống sang trang khi kiếm về một khoản dư dả. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì bạn cũng hãy mạnh dạn tiến bước và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Bồ Tát ban phúc đúng ngày 9/11: 3 con giáp đón nhận ân huệ, được tài, được lộc, được cả lòng người, sự nghiệp khởi sắc, tiền vào cuồn cuộn

Bồ Tát ban phúc đúng ngày 9/11: 3 con giáp đón nhận ân huệ, được tài, được lộc, được cả lòng người, sự nghiệp khởi sắc, tiền vào cuồn cuộn

Những người thuộc 3 con giáp này luôn có ý thức hoàn thiện bản thân mình, làm việc gì cũng nỗ lực, chăm chỉ. Ngày 9/11 sẽ là khoảng thời gian họ mở ra cơ hội sự nghiệp, tài lộc đến từ mọi hướng.

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