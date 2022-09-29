Thầy phong thủy trứ danh dự doán, Ngọc Hoàng đích thân dẫn lối vào ngày 29/9/2022, 3 con giáp viên mãn đủ đầy, danh - tài trọn vẹn như ý, vận trình thắm đỏ

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 03:30

Thầy phong thủy trứ danh dự đoán, 3 con giáp sau vào ngày 29/9 sẽ được viên mãn vô cùng về cả danh lợi lẫn tiền tài, vận trình thắm đỏ

Tuổi Dậu

Dậu gặp ngày tam hợp nên công việc trôi chảy vô cùng, mọi việc tiến triển thuận lợi mà không gặp phải trở ngại gì. Không những thế, Dậu có thể nhẹ nhàng hoàn thành được đúng mọi việc như dự định ban đầu mà không tốn công sức. Nếu ngày hôm nay, Ngọ có ý định chuyển việc hoặc mở rộng kinh doanh thì gặp khá nhiều may mắn. Với những người theo lĩnh vực kinh doanh thì có ưu điểm là khả năng thuyết phục người khác rất tốt. Tài năng đó khiến ai cũng phải nể phục bạn.

Tài lộc ngày 29/9 của Dậu cũng đang có dấu hiệu tăng tiến đáng kể, tiền bạc dồi dào. Những người làm kinh doanh thì lộc lá nhiều vô kể, tiền bạc rủng rỉnh. Các khoản đầu tư mang lại cho bạn một số lợi nhuận lớn. Bản mệnh làm ăn kinh doanh gặp cơ hội tốt, tìm được đối tác làm ăn có lợi. Chính vì vậy mà Dậu có tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm, tặng quà cho người thân.

Thầy phong thủy trứ danh dự doán, Ngọc Hoàng đích thân dẫn lối vào ngày 29/9/2022, 3 con giáp viên mãn đủ đầy, danh - tài trọn vẹn như ý, vận trình thắm đỏ - Ảnh 1
Dậu gặp ngày tam hợp nên công việc trôi chảy vô cùng, mọi việc tiến triển thuận lợi mà không gặp phải trở ngại gì. Không những thế, Dậu có thể nhẹ nhàng hoàn thành được đúng mọi việc như dự định ban đầu mà không tốn công sức. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có sẽ có một ngày rất thuận lợi trong sự nghiệp. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ khắc phục những khó khăn còn chưa giải quyết trong suốt thời gian qua. Bản mệnh cũng có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhờ thế mà nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Tuổi Thìn được nhiều người yêu quý, tôn trọng và bày tỏ mong muốn hỗ trợ khi cần thiết, không phải ai cũng nhận được sự tin tưởng như vậy nên bản mệnh đừng phụ lòng tin của đối phương.

Đường tài lộc của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay vô cùng vượng phát. Chính Tài chiếu mệnh giúp con giáp này có lộc làm ăn trong ngày. Những người làm buôn bán sẽ buôn may bán đắt, nhận được sự tin tưởng của khách hàng và quen được những mối hợp tác làm ăn có lợi, tiền bạc dồi dào. Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, người tuổi Thìn cũng có thể gặp được những đối tác tiềm năng thích hợp để đầu tư sản xuất. Hãy quyết đoán đưa ra quyết định chính xác, tránh để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. 

Thầy phong thủy trứ danh dự doán, Ngọc Hoàng đích thân dẫn lối vào ngày 29/9/2022, 3 con giáp viên mãn đủ đầy, danh - tài trọn vẹn như ý, vận trình thắm đỏ - Ảnh 2
Tuổi Thìn có sẽ có một ngày rất thuận lợi trong sự nghiệp. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ khắc phục những khó khăn còn chưa giải quyết trong suốt thời gian qua. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Với trí tuệ thông minh và nhạy bén, con giáp này cảm thấy dường như không có khó khăn nào có thể quật ngã được mình. Dù có bất cứ rắc rối nào xảy ra thì bản mệnh cũng tự tin có thể xử lý ổn thoả mọi thứ. Cấp trên dành cho bản mệnh sự tin tưởng nhất định và không tiếc trao cho con giáp này nhiều cơ hội quý giá. Người tuổi này còn được lòng khá nhiều người xung quanh, nhờ vậy mà có thêm những cơ hội tốt để chuyển mình trong công việc. Công việc thuận buồm xuôi gió, người tuổi Tý có thể bắt tay thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ từ trước. 

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Ngày tam hợp mang lại khá nhiều may mắn cho người tuổi Tý trong việc tìm kiếm cơ hội làm giàu. Con giáp này tạo được thiện cảm trong mắt nhiều người, cơ hội làm đầy túi tiền theo đó cũng được nâng cao. Nguồn thu nhập có khả năng tăng cao nhờ tìm được đối tác đầu tư tiềm năng cho các dự án đang thực hiện. Ngoài thu nhập chính thì con giáp này còn kiếm được chút đỉnh từ những công việc phụ, giúp bản mệnh có thể an tâm chi trả cho chất lượng cuộc sống của mình.

Thầy phong thủy trứ danh dự doán, Ngọc Hoàng đích thân dẫn lối vào ngày 29/9/2022, 3 con giáp viên mãn đủ đầy, danh - tài trọn vẹn như ý, vận trình thắm đỏ - Ảnh 3
Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Với trí tuệ thông minh và nhạy bén, con giáp này cảm thấy dường như không có khó khăn nào có thể quật ngã được mình. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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