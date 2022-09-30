Thầy phong thủy dự đoán cho ngày 30/9: Có 3 con giáp gặp may TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên tiếp, phất lên giàu sụ, tiền tài đột phá, lợi lôc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 07:07

Thầy phong thủy dự đoán, trong ngày 30/9 những con giáp này gặp may trúng số độc đắc, tài lộc cực vượng, lợi lộc đủ đầy

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý là con giáp cá tính, khôn ngoan và có ý chí mạnh mẽ hơn người. Tử vi cho biết, trong ngày 30/9 người tuổi Tý có cơ hội gặp được quý nhân của mình, người này sẽ giúp bạn có cơ hội tiếp cận với những lĩnh vực mới giúp bạn làm ăn và có thêm bước đột phá trong sự nghiệp của mình.

Về mặt tài chính đây là giai đoạn mà người tuổi Tý dành dụm một khoản cho tương lai. Sự trợ giúp của cát tinh giúp cho mọi việc cứ phất lên như “diều gặp gió”, đưa tới cho người tuổi này nhiều cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Cũng trong quãng thời gian này, người tuổi Tý sẽ gặp may mắn về chuyện tiền bạc nên hãy thử vận may của mình bằng vài tờ vé số nhé!

Lời khuyên dành cho người tuổi Tý chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội sẽ đổi đời ngoạn mục, hốt hết tiền tài trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được. Riêng về đường tình duyên thì chỉ có người độc thân được hưởng lợi từ đào hoa vượng.

Thầy phong thủy dự đoán cho ngày 30/9: Có 3 con giáp gặp may TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên tiếp, phất lên giàu sụ, tiền tài đột phá, lợi lôc dồi dào - Ảnh 1
Tử vi cho biết, trong ngày 30/9 người tuổi Tý có cơ hội gặp được quý nhân của mình, người này sẽ giúp bạn có cơ hội tiếp cận với những lĩnh vực mới giúp bạn làm ăn và có thêm bước đột phá trong sự nghiệp của mình. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Hôm nay nhờ ngũ hành tương sinh mà tuổi Mùi nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Người này không chỉ trực tiếp hỗ trợ mà còn đưa ra những lời động viên, lời khuyên chính xác khi bản mệnh gặp khó khăn. Công việc vì thế mà vẫn tiến triển tốt, kịp tiến độ, hơn thế nữa kết quả nhận lại vô cùng khả quan.

Đường tài lộc trong ngày vô cùng hanh thông, dồi dào, thu nhập tăng lên đáng kể. Con giáp này khá tự tin, chủ động, nhất là người kinh doanh buôn bán đón nhận vận may tới nên đầu tư làm ăn thuận lợi, các nguồn thu gia tăng không ngừng, có thể ung dung mà ngồi đếm tiền được rồi.

Trong ngày này nếu con giáp này chịu khó đi xa dù là do yêu cầu công việc hay là mục đích đi chơi, đi du lịch thì cũng đều rất tốt. Người tuổi Mùi sẽ gặp vận may trên đường đi, càng năng nổ, nhiệt tình càng có lộc, ngược lại nếu nằm im một chỗ thì tù túng và không có cơ hội phát triển tài năng.

Thầy phong thủy dự đoán cho ngày 30/9: Có 3 con giáp gặp may TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên tiếp, phất lên giàu sụ, tiền tài đột phá, lợi lôc dồi dào - Ảnh 2
Hôm nay nhờ ngũ hành tương sinh mà tuổi Mùi nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Người này không chỉ trực tiếp hỗ trợ mà còn đưa ra những lời động viên, lời khuyên chính xác khi bản mệnh gặp khó khăn. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Không để cho các cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trạng làm việc, người tuổi Dần còn tận dụng được mọi cơ hội để phát huy điểm mạnh của mình. Người tuổi này hoàn toàn có đủ năng lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Lại thêm sự trợ giúp của quý nhân nên không gặp phải chướng ngại vật nào. Các mối quan hệ xã giao rất vui vẻ, hài hòa, mang lại nhiều lợi ích cho bản mệnh. Cấp trên giao cho người tuổi Dần thêm trọng trách mới, đây cũng là cơ hội để thể hiện thêm năng lực của mình. Chỉ cần có lòng tin vào bản thân thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Tình hình tài lộc trong ngày của con giáp này cực kỳ vượng phát. Cát tinh soi đường chỉ lối giúp người tuổi này có thể dễ dàng tìm được cơ hội gia tăng thu nhập. Nhất là những người đang làm công việc liên quan tới buôn bán, làm ăn lại càng gặp nhiều may mắn hơn. Bản mệnh đã có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân trong giai đoạn này. Con giáp này khá tự tin với khả năng kiếm tiền và tiết kiệm của mình.

Thầy phong thủy dự đoán cho ngày 30/9: Có 3 con giáp gặp may TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên tiếp, phất lên giàu sụ, tiền tài đột phá, lợi lôc dồi dào - Ảnh 3
Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Không để cho các cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trạng làm việc, người tuổi Dần còn tận dụng được mọi cơ hội để phát huy điểm mạnh của mình. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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