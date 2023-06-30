Thầy phong thủy dự báo: 3 con giáp sự nghiệp nở rộ, tài lộc dồi dào, bước ra cửa đụng trúng vàng, tình duyên viên mãn, suôn sẻ mọi mặt của cuộc sống bắt đầu từ ngày 3/7

Tâm linh - Tử vi 30/06/2023 21:12

Tử vi học có nói, tháng 7/2023 là 1 trong những tháng may mắn nhất năm đối với 3 tuổi sau, nên biết nắm bắt để có thể xây dựng một cuộc sống viên mãn như ý.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có thể vướng tranh lợi đoạt tài. Chúng ta chỉ có thể đề phòng và đối mặt với nó chứ chẳng thể nào tránh được. Việc bản mệnh cần làm là thận trọng hơn để giảm thiểu mức độ xui xẻo. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên biết cách nói lời từ chối với những lời mượn tiền trong hôm nay. Vật giá leo thang, nhu cầu sống ngày càng đắt đỏ, sẽ có rất nhiều việc cần đến tiền bạc, chớ nên cho vay mượn không có mục đích chính đáng.

Vận trình tình cảm cũng chưa được suôn sẻ như ý muốn. Dù tuổi Thìn có nhiều ưu điểm nhưng lại khá khô khan, không biết cách thúc đẩy mối quan hệ. Chính vì vậy bản mệnh thường xuyên cảm thấy nhạt nhẽo, đối phương thì thì chán nản vì không tìm được tiếng nói chung.

Thầy phong thủy dự báo: 3 con giáp sự nghiệp nở rộ, tài lộc dồi dào, bước ra cửa đụng trúng vàng, tình duyên viên mãn, suôn sẻ mọi mặt của cuộc sống bắt đầu từ ngày 3/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo nhờ cách giải quyết vấn đề thông minh và nhanh nhạy. Bạn thậm chí có thể giúp mọi người xung quanh vượt qua được khó khăn. Việc làm ăn kinh doanh cũng diễn ra khá thuận lợi. Bạn biết điểm mạnh của mình ở đâu để có thể tập trung phát huy, chính vì vậy mà bạn không cần phải quá vất vả cũng có thể kiếm tiền về đầy túi.

Mộc khắc Thổ, tiếc rằng con giáp này lại đang quá thờ ơ với gia đình mình. Bạn chớ nên đổ dồn mọi trách nhiệm lên đầu của nửa kia. Dù có bận rộn thế nào đi nữa, hãy cùng nhau san sẻ các công việc nhà.

Thầy phong thủy dự báo: 3 con giáp sự nghiệp nở rộ, tài lộc dồi dào, bước ra cửa đụng trúng vàng, tình duyên viên mãn, suôn sẻ mọi mặt của cuộc sống bắt đầu từ ngày 3/7 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ cơ hội để tạo ra những bước tiến sự nghiệp nhất định. Bạn vốn là người mạnh mẽ, có sự nhạy bén và thích nghi linh hoạt nên tại cơ quan rất được trọng dụng. Cấp trên hiếm khi phải lo lắng khi giao việc cho con giáp này. Song, bản thân tuổi Tị vẫn nên tiết chế bớt sự ngang ngạnh ương bướng thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ chức vụ cao trong tổ chức. Bạn có năng lực nhưng đôi khi thể hiện hơi quá, nếu không sớm sửa đổi sẽ rất dễ đắc tội người khác. 

Hỏa sinh Thổ hậu thuẫn cho tình yêu đôi lứa. Các cặp đôi dù yêu xa cũng luôn biết cách chăm sóc tình yêu của mình. Hai người hiểu và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, khoảng cách địa lý có thể tồn tại nhưng khoảng cách về hai trái tim thì hoàn toàn không có.

Thầy phong thủy dự báo: 3 con giáp sự nghiệp nở rộ, tài lộc dồi dào, bước ra cửa đụng trúng vàng, tình duyên viên mãn, suôn sẻ mọi mặt của cuộc sống bắt đầu từ ngày 3/7 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Nhạy bén, tinh tường, 3 con giáp trúng đậm, đón nhận vận may, sự nghiệp gặt hái thành công, tăng quan tiến chức, phát triển lên một tầm cao mới, đếm tiền mỏi tay, nhân duyên viên mãn trong nửa cuối tháng 7/2023

Nhạy bén, tinh tường, 3 con giáp trúng đậm, đón nhận vận may, sự nghiệp gặt hái thành công, tăng quan tiến chức, phát triển lên một tầm cao mới, đếm tiền mỏi tay, nhân duyên viên mãn trong nửa cuối tháng 7/2023

3 con giáp này tìm được những cơ hội mới mà ít người phát hiện để phát triển tốt hơn. Đồng thời, họ có thể được thăng chức và tăng lương trong sự ủng hộ của mọi người.

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