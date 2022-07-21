Thầy phong thủy điểm danh 3 con giáp trở thành THỢ SĂN TIỀN, túi lúc nào cũng chật, két lúc nào cũng đầy trong 10 ngày cuối tháng 7

Xem tử vi 10 ngày cuối tháng 7 của người tuổi Ngọ cho thấy bạn có thể bắt đầu khởi động lại sự nghiệp của bạn. Nhiều khả năng bạn có được những dự án mới và bắt đầu để khởi động các ý tưởng mới với tỉ lệ thành công khá lớn.

Tháng mới của bạn có được nhiều cơ hội để làm việc và phấn đấu. Nhưng bạn nên nhớ tránh xa các trò may rủi kẻo tiền mất mà họa vào thân nhé.

Thêm vào đó, công việc tuy khá bận rộn và dường như cũng nhiều áp lực nhưng đổi lại con giáp này có thể có được những nguồn thu về thành quả khá xứng đáng. Do đó cần giữ thái độ tốt và biết các tận dụng các cơ hội dù là nhỏ hoặc mạo hiểm để tăng cường các nguồn thu cho mình.

Xem tử vi 10 ngày cuối tháng 7 của người tuổi Ngọ cho thấy bạn có thể bắt đầu khởi động lại sự nghiệp của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão trở thành “ thợ săn tiền thưởng” bậc nhất trong 10 ngày cuối tháng 7. Bạn được ơn trên ân điểm nên tiền cứ đổ về túi không ngừng nghỉ. Nhờ tính cách chân thành, hiền lành nên Mão được nhiều người yêu mến. Bạn không sợ bị tiểu nhân hãm hại vì đã có bạn bè, người thân xung quanh giúp đỡ vượt qua.

Có thể nói Mão là con giáp từ khi sinh ra đã mang mệnh quý nhân. Đến khi lớn lên, bạn sẽ trở thành người có ích cho xã hội và được mọi người trọng dụng. Mão sẽ kiếm được khá nhiều tiền vào 10 ngày cuối tháng 7. Bạn nên chuẩn bị tinh thần vì niềm vui có thể sẽ ập đến liên tục trong tháng 8 này.

Tuổi Dần

Tuổi Dần được cấp trên đánh giá cao về năng lực giải quyết vấn đề. Bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong công việc. Vào 10 ngày cuối tháng 7 là thời điểm vận mệnh của Dần vô cùng thịnh vượng. Bạn được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ lớn. Nếu hoàn thành xuất sắc, tiền thưởng, tiền lương sẽ đổ về không ngừng.

Bạn không phải lo những ngày tháng sắp đến sẽ lâm vào tình cảnh nghèo khổ, thiếu thốn. Thời điểm này bạn được quý nhân giúp đỡ nên kế hoạch nào cũng được thực hiện thành công. Dần có tài lãnh đạo nên có thể bạn sẽ được “chỉ điểm” lên vị trí mới cao hơn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.