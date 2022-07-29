Thầy phong thủy bốc số tử vi tháng 8/2022: 3 con giáp thần tài gõ cửa liên tục, làm một hưởng mười, đại phúc đại lộc, phát tài trúng lớn

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 11:43

top 3 con giáp giàu có này sẽ chuyển vận bất ngờ, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, giỏi kiếm tiền và đầu tư khôn ngoan. Họ chẳng bao giờ rót tiền vào một lĩnh vực mà mình chưa thấu hiểu tường tận về nó, càng không cả nể trong làm ăn nên đầu tư đâu sinh lời đấy, tiền cứ ập xuống đầu tới tấp.

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, tháng 8/2022 Tý sẽ ngập trong biển tiền. Sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào nên nếu Tý không thành đại gia cũng sẽ có bạc tỷ trong tay, đổi đời ngoạn mục.

 

Thầy phong thủy bốc số tử vi tháng 8/2022: 3 con giáp thần tài gõ cửa liên tục, làm một hưởng mười, đại phúc đại lộc, phát tài trúng lớn - Ảnh 1
Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, tháng 8/2022 Tý sẽ ngập trong biển tiền. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Có khát khao làm giàu, kiên định và nhạy bén với cơ hội đổi đời nên dù xuất thân trong gia đình nghèo khó Dậu vẫn dư sức tự làm đại gia. Chẳng những sở hữu cuộc sống đủ đầy sung túc, Dậu còn thăng tiến cực nhanh trên đường công danh.

Tử vi học có nói, Kỷ Hợi 2019 là năm khá nhiều biến động với người tuổi Dậu. Thế nhưng, tháng 8/2022 lại là thời hoàng kim, giúp con giáp giàu sang này sở hữu nhà đẹp xe sang, tài vận dồi dào. Từ giờ đến cuối năm Dậu sẽ đại cát đại lợi, phát tài cực to khiến ai cũng hờn.

Tuổi Tỵ

Lanh lợi, khôn ngoan và tinh tế nên Tỵ được rất nhiều người thương yêu, bề trên hết lòng nâng đỡ. Ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp bản lĩnh này đã gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Càng nỗ lực, càng chăm chỉ Tỵ sẽ càng ăn nên làm ra, vận may mỉm cười.

Sách tử vi con giáp có nói, tháng 8/2022Tỵ dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ có tài vận thăng hoa rực rỡ. Càng về cuối năm càng thu về nhiều lợi nhuận, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Bước vào tháng 8 tới, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều trắc trở về mọi phương diện, tinh thần suy giảm, sự nghiệp tụt dốc, tiền tài dậm chân tại chỗ.

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