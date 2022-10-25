Thầy phong thủy bốc số tử vi tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sẽ bay cao ngất trời, sự nghiệp thăng hoa chóng vánh, tiền nhiều không kể siết

3 con giáp đứng đầu danh sách xếp hạng vận may dưới đây cứ chuẩn bị tận hưởng đi nhé!

Tuổi Mùi

Tháng 10 âm lịchnhững người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn và cơ hội để phát triển về tài lộc. Bình sinh tuổi Mùi đã thích tiết kiệm, cầu tài, khoảng thời gian này chính là lúc tiền bạc tích trữ của họ sinh sôi nảy nở, nhân lên gấp nhiều lần. Nếu có bản lĩnh và kiến thức có thể dấn thân vào đầu tư hoặc kinh doanh, đảm bảo sẽ có lộc lớn.

Trong tháng 10 âm lịcha, sự nghiệp của người tuổi Mùi cũng rất suôn sẻ và thuận lợi. Họ được trao cơ hội nếu thể hiện và phát huy thế mạnh của bản thân và gặt gái được nhiều chiến tích về công danh lẫn thu nhập.

Trong tháng 10 âm lịcha, sự nghiệp của người tuổi Mùi cũng rất suôn sẻ và thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tháng 10 âm lịch, người tuổi Tý sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến đường công danh của họ cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào.

Đáng mong chờ nhất, những người làm công ăn lương trong tháng tới sẽ có nhiều tin vui. Khả năng cao là gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Tháng 10 âm lịch, tuổi Tý sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà - sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

Tuổi Mão

Nếu nói về khả năng tận dụng ưu điểm của bản thân để phát triển vượt bậc, không thể nào bỏ qua tuổi Mão. Trong cuộc sống, người tuổi Mão vốn là người nhanh nhẹn và cẩn trọng với mọi quyết định. Nhờ vậy, họ ít khi gặp phải rủi ro cũng như luôn đảm bảo được cuộc sống an ổn.

Trong tháng 10 âm lịch, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, tài vận và tình cảm đều chuyển biến theo xu hướng tích cực. Dù là không giàu có, kiếm được nhiều tiền như mong đợi thì cũng có lộc dư dả tiền bạc, khó khăn đều dễ dàng vượt qua.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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