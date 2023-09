Thầy phong thủy bốc số tử vi tháng 10/2022: 3 con giáp thành công ngoài mong đợi, mắn hết phần thiên hạ, cho đi 1 nhận lại 10, tiền tài đến bất ngờ, ngồi không cũng giàu ú ụ

Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực và cố gắng để thay đổi bản thân. Họ tin rằng, nếu hiện tại còn khó khăn là do thời chưa đến, đến một giai đoạn nhất định, những gì nỗ lực bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Sửu là những người thích hợp làm những công việc đòi hỏi có sự kiên trì, một khi thăng hoa thì sẽ gặt hái được thành quả rực rỡ. Con giáp này chỉ cần tập trung và nắm bắt cơ hội thì khả năng kiếm tiền ngày một lớn, vận may ngày một nhiều.

Đặc biệt, từ tháng 10/2022 tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn, mọi thứ vốn đang trì trệ cũng chuyển biến đáng kể, ngoài ra họ cũng tìm được quý nhân, sẵn sàng trao thêm cơ hội cho họ.

Tuổi Hợi

Từ tháng 10/2022 có nhiều thay đổi với những người tuổi Hợi. Chỉ cần không ngừng nỗ lực và cố gắng thì việc xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn trong tầm tay. Thời gian tới, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn.

Cụ thể, từ tháng 10/2022 là giai đoạn thăng hoa nhất, tuổi Hợi không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Đối với những người kinh doanh làm ăn, đầu tư ít thì sinh lời nhiều, đầu tư nhiều thì lại không tránh được rủi ro, vì vậy nên chọn cách an toàn nhất có thể.

Có thể trong vài năm tới, tuổi Hợi trở thành đại gia lúc nào không hay, hay thậm chí xây dựng mọi thứ đủ đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Từ tháng 10/2022, những người tuổi Dậu sẽ tiếp nối vận may của năm ngoái, được nhiều sao may mắn chiếu mệnh, mọi việc vô cùng suôn sẻ, tuổi Dậu lại tiếp tục hưởng nhiều điều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều tiếp tục phát triển không ngừng.

Trong vòng 3 tháng tới, nếu tuổi Dậu tìm được cơ hội đầu tư thì hãy nhanh chóng nắm bắt vì đó có thể giúp họ đổi đời. Những tháng cuối năm nay, tuổi Dậu sẽ có quý nhân chiếu cố, không những thế họ còn có những bước tiến mới trong mối quan hệ xã hội, vòng tròn bạn bè được mở rộng, tương lai xán lạn cùng những điều tốt đẹp đang chờ đợi.

Từ tháng 10/2022, tuổi Dậu có khả năng kiếm được nhiều tiền, muốn nghèo cũng khó.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.