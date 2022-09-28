Thầy phong thuỷ bốc số tử vi ngày 29/9/2022: 3 con giáp Phúc tinh soi sáng, tài lộc bay cao, may mắn ngập tràn, giàu sang phú quý, tiền của đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 08:25

3 con giáp dưới đây ngập tràn vận may, công thành danh toại trong ngày 29/9/2022.

Tuổi Dậu

Phần lớn người tuổi Dậu đều có tính tình khá phóng khoáng. Họ ưa thích sự tự do vì vậy thích hợp làm những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Con giáp tuổi Dậu có vận quý nhân vượng nên khi gặp khó khăn bản mệnh thường có người tốt giúp đỡ.

Vào ngày 29/9/2022, người tuổi Dậu sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà người tuổi Dậu cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho, bản mệnh sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Thời gian tới, tuổi Dậu hãy mạnh dạn làm ăn. Đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải nể trọng.

Thầy phong thuỷ bốc số tử vi ngày 29/9/2022: 3 con giáp Phúc tinh soi sáng, tài lộc bay cao, may mắn ngập tràn, giàu sang phú quý, tiền của đầy nhà - Ảnh 1
Vào ngày 29/9/2022, người tuổi Dậu sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất trời sinh đã thông minh, tinh nhanh hơn người trong cuộc sống Tuất luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Người tuổi Tuất là người kiên định, khi đối diện với khó khăn thử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, con giáp này dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

Người tuổi Tuất chính là con giáp thăng quan phát tài trong ngày 29/9/2022. Người tuổi Tuất càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiều. Đây sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Tuất. Con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, người tuổi Tuất không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên. Với người tuổi Tuất còn độc thân sẽ có đôi có cặp. Với người đã có tình yêu của mình sẽ càng thêm gắn bó, cuộc sống thăng hoa thêm phần yêu mến.

Tuổi Hợi

Có thể nói tuổi Hợi là một trong những con giáp vận khí tốt nhất năm 2022. Không chỉ các mối quan hệ, cuộc sống mà tiền tài của người tuổi Hợi đều bùng nổ trong năm nay.

Trong ngày 29/9/2022, tài lộc của tuổi Hợi chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng. Điều này có nghĩa là dù người tuổi Dần làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh.

Thời gian này, tuổi Hợi cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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