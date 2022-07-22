Thầy phong thủy bốc số tử vi ngày 23-24/7: 3 con giáp "nở mày nở mặt" với thiên hạ vì ngày 23/7 tiền đến ngập nhà, ngày 24/7 thăng tiến không phanh

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 20:51

3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn trong 2 ngày cuối tuần.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu ổn định, kiên trì, vận thế phi phàm khác người. Thời gian ngày 23-24/7, vận thế của con giáp này có sự đảo chiều. Tài vận vượng phát, muốn có tiền là kiếm được tiền, hơn nữa sự nghiệp lại thăng tiến không ngừng giúp cho người tuổi Sửu sẽ sớm có được cuộc sống đầy đủ.

Thầy phong thủy bốc số tử vi ngày 23-24/7: 3 con giáp 'nở mày nở mặt' với thiên hạ vì ngày 23/7 tiền đến ngập nhà, ngày 24/7 thăng tiến không phanh - Ảnh 1
Thời gian ngày 23-24/7, vận thế của con giáp này có sự đảo chiều. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thời gian trước đây, vận khí không hanh thông nhưng bắt đầu từ ngày 23-24/7 do phong thủy khởi sắc nên tài vận và sự nghiệp của con giáp này tiến triển vô cùng khả quan. Ngày 23/7, do gặp nhiều may mắn về tài vận nên có thể nói con giáp này làm bất cứ việc gì hay đầu tư vào bất cứ đâu đều kiếm được những khoản tiền kếch xù. Ngoài ra, vào ngày 24/7, tiền đồ của người tuổi Mão cũng vô cùng rộng mở, công việc thăng tiến như "cá gặp nước".

Tuổi Ngọ

 Ngày 23-24/7 người tuổi Ngọ "đại hồng đại phát" trong mọi việc. Do ngũ hành "Hỏa Vượng Thịnh", nên con giáp này sẽ không còn phải chịu những vất vả, khó khăn như thời gian trước nữa. Trong thời gian ngày 23-24/7, mọi việc của người tuổi Ngọ đều thuận buồm xuôi gió, "cầu tài như ý", "tiền vào như nước". Đặc biệt, trong ngày 24/7, con giáp này liên tiếp đón nhận những tin vui trong công việc, tiền độ rộng mở, sáng lạng nhất trong năm.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 7 ngày tới (23/7 - 27/7), thần đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp giàu sang phú quý, phúc khí thăng hoa, công danh thăng tiến, tiền bạc chảy về túi như thác đổ

Tử vi 7 ngày tới (23/7 - 27/7), thần đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp giàu sang phú quý, phúc khí thăng hoa, công danh thăng tiến, tiền bạc chảy về túi như thác đổ

Tử vi 7 ngày tới (23/7 - 27/7), 3 con giáp may mắn giàu sang phú quý, công danh thăng tiến, tài lộc thăng tiến không ngừng.

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Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi ngọ

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